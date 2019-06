Megnéztük - Ganxsta Zolee és a Kartel a Barba Negra Trackben Húsz éve jelent meg a Helldorado, a Kartel legendás, 1999-es albuma. Ebből az alkalomból újra felvették az album legjobb dalait modernebb hangzással és a tagcserék miatt lecserélt nevekkel, majd kiadták CD-n és bakeliten is. Seggbetour címmel turnét is szenteltek az előadásának, pénteken este pedig a Barba Negra Trackben eljátszották a teljes albumot. Nyilván felvet kérdéseket, ha egy aktív csapat élő zenekaros, egész estés koncertjén egyetlen dal sincs húsz évesnél fiatalabb, de ezzel együtt a produkció teljesen jól működött. Ganxsta Zolee láthatóan jó formában van, irgalmatlan erővel rappelte végig a két órás koncertet. Mellette Big Daddy Laca és Lory B szintén hibátlan rappeléssel, valamint szörnyű trágárságokkal és beintésekkel dobták fel a hangulatot.



Két dal erejéig O.J. Sámson is sztárvendégeskedett a koncerten, a Télapó-szakáll mögött is hangulatosan nyomva a gengszter rappet, valamint felbukkant Ganxsta Steve és Siska Finuccsi is. A szünetben átadták a jótékony célra felajánlott, egyedi festésű Ganxsta Zolee és a Kartel gitárt a legnagyobb összeggel licitáló nyertesnek. A bevételt, 400 ezer forintot a Tetovált Állatmentők kapták.



Képek a koncertről a galériában, a zenekar tavasztemető Seggbetour koncertsorozata pedig júniusban is folytatódik, helyszínek és időpontok a csapat Facebook oldalán.



Szatmári Péter Ganxsta Zolee és a Kartel a Barba Negra Trackben képekben - klikk a fotóra [2019.06.11.]