Újabb jubileumok a Barba Negra Trackben A hazai könnyűzene legnagyobb legendáival és a legismertebb belga formációval ünnepel hétvégén a Barba Negra Track. Az 1983-ban alakult Aurora és a Ganxsta Zolee és a Kartel nagyszabású bulija mellett, június 8-án a kultikus belga zenekar a dEUS is jubileumi műsorral jön Budapest egyik legnagyobb szabadtéri szórakozóhelyére. A punk rock és a rap legfőbb itthoni helytartóit nem kell bemutatni, éppen ezért lehet különlegesnek nevezni mindkét estét a Trackben. A győri punk-rock banda első, a szovjet csapatok kivonulásának „alkalmából” készített, Viszlát Iván! című albumának, 30 éves jubileumi ráadás koncertjével készül, míg a Ganxsta Zolee és a Kartel legkultikusabb lemezének a Helldorado 20 éves évfordulójának második nagy showjával várja rajongóit. Mindkét előadóról elmondható, hogy pályafutásának legsikeresebb és legtöbb példányban elfogyott lemezét vette elő. A Viszlát Iván! több mint 20 ezer feletti eladott lemezszámával korának legkelendőbb közép-európai punk-rock albumának számít, míg a Kartel Helldoradoja, 70 ezer fölötti eladással még ma is a legnagyobb példányszámban eladott hazai rap lemez. A dEUS koncertje mellett, a június rendesen bővelkedik nagy nemzetközi nevekben. Két évvel nagysikerű Barba Negra Track-es bulija után, június 12-én ismét visszatér az Amon Amarth, ráadásul új lemezének dalait először mutatja be Magyarországon. A vendég sem akárki, a 2018-ban a legjobb metal csapatnak járó Grammy-díjra jelölt Trivium. A külföldi felhozatlanak ezzel még nincs vége. Június 18-án teltház fogadja a kelta-ír kocsma-punkot nyomató amerikai Dropkick Murphys-t. A munkásosztály és a sör nagyköveteinek legutóbbi albuma a 2017-ben kiadott „11 Short Stories of Pain & Glory” volt, 2019-ben pedig várható új lemezük megjelenése. Egy éve mutatta be új albumát a Powerwolf, idén különleges koncertsorozat keretében készülnek egyetlen magyarországi fellépésükre. Előttük a Beast In Black lép majd fel, amelynek basszusgitárosa nem más, mint a Wisdomból ismert Molnár Máté. "Izgatottan várjuk, hogy felléphessünk a Barba Negra Trackben Budapesten, megünnepelve egyúttal a Whitesnake 40 éves fennállást is.” Nyilatkozta pár hónapja a Deep Purple énekese által alapított legendás banda frontembere David Coverdale. A Whitesnake, „Flesh & Blood” elnevezésű turnéján egyaránt játszik majd dalokat az új stúdióalbumról, valamint legnagyobb slágereit az elmúlt 40 év rock történelmének egyik leghatalmasabb életművéből. Az 1978-ban alapított csapat június 25-én érkezik Budapestre. Harminc éves a Tátrai Band, huszonöt a Junkies, jubilál az Ismerős Arcok, aréna hangulatban Hobo és a Hooligans, lemezbemutatót tart a B52. Egy hónap alatt több mint húsz kiemelt koncert a Barba Negra Trackben. További programok [2019.06.06.] Megosztom: