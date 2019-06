Már értékelheted! Children of Distance X Karola - Még nem múlt el Mutatjuk Children of Distance X Karola - Még nem múlt el újdonságát. Nézzük, hanyast adsz a dalra. Állj! Bevallom neked a bűnöm, Én már, nem akarlak elengedni

Még várj! Kicsit maradj velem,

Még egyetlen éjszakát. Mondd te is, hogy érzed

Mondd te is, hogy érzed

Mondd te is, hogy érzed

Mi köztünk volt még nem múlt el.



Children of Distance X Karola - Még nem múlt el - A teljes dalszövegért klikk.



Hanyast adsz a Children of Distance X Karola - Még nem múlt el dalra?



VOKS LENT! [2019.06.10.] SZAVAZÁS - Hanyast adsz a Children of Distance X Karola - Még nem múlt el dalra? Ez nem sikerült fényesre, egyest érdemel .... kettest adok rá Meghallgatható, közepesre értékelem Hm.... pici finomítás ráfért volna, négyest adok Nagyon tetszik, ötös Megosztom: