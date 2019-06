Hangfoglaló Program 2019: megjelentek az első idei pályázatok A klubtámogatói alprogram pályázati felhívásával indul az Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program hatodik évada. Kiírták a magyar nyelvű dalkultúra megőrzését támogató pályázatot is. A fővárosi, vidéki és határon túli könnyűzenei koncerthelyszínek összesen 210 millió forintra pályázhatnak július 25-ig - közölte a Hangfoglaló Program hétfőn az MTI-vel. Mint írták, az Artisjus vezetősége előleget szavazott meg a Program működését biztosító, úgynevezett üres adathordozók után szedett jogdíjak 2018. évi bevételének terhére, így a teljes összeg átutalása és annak NKA Bizottság által történő felosztása előtt jutott forráshoz a Kollégium.



A Kollégium a korábbi évekhez hasonlóan olyan folyamatosan működő, élőzenés, belépőjegyes könnyűzenei koncerteknek helyet biztosító klubok, művelődési intézmények, vállalkozások jelentkezését várja, amelyek vállalják, hogy 2019. október 1. és 2020. szeptember 30. között legalább tíz támogatott bulit megvalósítanak. A vidéki helyszínekkel kapcsolatban továbbra is elvárás, hogy a támogatott koncerteken nem léptethetnek fel zenekarokat saját megyéjükből. A vidéki helyszínek összesen 145, a fővárosiak 50, míg a határon túli magyarlakta városokban működő pályázók 15 millió forintra pályázhatnak, támogatott koncertenként egységesen legfeljebb 250 ezer forintra.



Bajnai Zsolt kollégiumvezető kiemelte: nagyon szeretnének még augusztus első felében dönteni, így a szerződések megkötésére akár már a támogatási időszak előtt sor kerülhet. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy a július 25-i beadási határidőre a legkevesebb hiánypótlást igénylő pályázatok érkezzenek be, illetve a támogatásra jelentkezők, háromévente frissítendő NKA regisztrációja rendben legyen. A pályázati döntéseknél szeretnének támaszkodni a Hangfoglaló Programiroda tapasztalataira, ami a tavaly támogatott klubok monitorozásán, személyes felkeresésén alapul.



A Hangfoglaló Program Kollégiuma kifejezetten a magyar nyelvű dalszövegírást ösztönző, népszerűsítő, oktató és megőrző projektekre 30 millió forint keretösszegű, nyílt pályázatot írt ki. A Program célja, hogy a magyar dallal összefüggő kutatásokat, táborokat, szakmai programokat támogasson. A legfeljebb 2 millió forintot igénylő pályázatok szintén július 25-én éjfélig nyújthatóak be az NKA felületén keresztül.



