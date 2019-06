Harmadszor rendezik meg a Balaton Fesztivált Harmadszor rendezik meg a Balaton Fesztivált Balatonkenesén június 27-30 közt. Harmadszor rendezik meg a Balaton Fesztivált Balatonkenesén csütörtöktől vasárnapig tematikus zenei koncertekkel valamint gasztronómiai és családi programokkal - közölték a szervezők az MTI-vel. Az ingyenes fesztivál szervezői idén a családok napközbeni szórakoztatására a korábbiaknál nagyobb hangsúlyt fektettek. A fesztiválteret balatoni élményparkkal, valamint ízek és mesterségek utcájával bővítették ki - ahol vegán ételeket is kóstolhatnak az érdeklődők -, valamint a Balaton-parti város főbb tereire is szerveznek programokat a hétvégén.



A gyerekszínpadon a Kiskalász Zenekart, a Hahó együttest és a Varnyú Country gyerekzenekart is hallhatja a közönség, rajtuk kívül tánccsoportok, mesék valamint bábszínházi előadás is színesítik a rendezvényt.



A fesztiválon kialakított családi játékparkban a gyerekek megismerhetik a Balaton élővilágát és különleges helyeit fa- valamint dongajátékokkal, emellett öko-kézműves foglalkozás, mezítlábas ösvény, labirintus, kúszó-mászó terasz illetve balatoni ügyességi játékok is várják az érdeklődőket.

Tartanak sportbemutatókat is Gulyás Péter és Zsigmond György korábbi válogatott kézilabdázók valamint Erdei Zsolt világbajnok magyar félnehézsúlyú profi ökölvívó vezetésével és a Pannon Egyetem is megjelenik a kiállítók közt.



A nagyszínpadon a négy nap alatt négyféle zenei stílus várja a vendégeket. Csütörtök este magyar DJ-k - Aaron Wise, Antonyo, Lauer és Hamvai PG - pénteken rockosabb vonalat képvisel majd az LGT emlékzenekar, a Lord és az EDDA slágereket játszó Zártosztály.



A szombati nap a retro jegyében telik, ahol fellép a Kozmix, Betty Love, az Ufo zenekar, az Ámokfutók és DJ Náksi is, vasárnap pedig a rock and roll áll a középpontban a That's Right Baby, a Ricky and the Drunken Sailors, és a Mystery Gang rockabilly zenekarokkal. [2019.06.27.]

