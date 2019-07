Zajlik az EFOTT 2019 - képes beszámoló csütörtökről

Jobbnál jobb programok várnak hétvégén is az EFOTT-on! Igazi zúzós rock and roll nappal nyitott az EFOTT nagyszínpada csütörtökön.

A színpadot a Fish!, a Road, a Kowalsky meg a Vega és a Punnany Massif koncertje nyitotta meg. Napközben még épült a színpad, és mellette a VIP, és a katapult, miközben a fesztivállakók a strandon múlatták az időt. Az egyetemek strandkézi és strandröplabda bajnoksága mellett olyan mozgásformákat is kipróbálhattak a fiatalok. mint például a SUP-jóga, miközben a Lóci játszik vízibicikliről húzta a talpalávalót a fürdőzőknek. Estére már minden készen állt az első teljes fesztiválnapra.

Szerencsésen indult az EFOTT első teljes napja, csütörtökön. Bár reggel még felhők takarták el a napot, végül gyönyörű napsütés, strandidő, és jobbnál jobb zenekarok alapozták meg a fesztiválhangulatot. Napközben még nem sok látnivaló volt a színpadok környékén, de a fesztiválozók így sem unatkoztak, hiszen rengeteg előadás, játék és sportprogram közül válogathatnak egész héten.

A legegészségesebb fesztivál

Kétség kívül az EFOTT az egyik legsportosabb fesztivál, hiszen a strandkézilabda, a vízilabda és a strandröplabda mellett olyan izgalmas mozgásformákat is ki lehetett próbálni, mint például a SUP -jóga, a teqballon a minipingpongon, és a bungee-jumping. A sportprogramok mellett, a fesztivál házigazdája, a 250 éves Semmelweis Egyetem a prevencióra is nagy hangsúlyt fektetett, így az egyetem szűrő buszaiban különböző egészségügyi szűréseken is részt lehet venni, és persze véradásra, és elsősegély nyújtási gyakorlatra is van lehetőség, amit a Fish! zenekar frontembere, Kovács Krisztián.

Élőzene mellett strandoltak a fesztiválozók

Miközben a sport szerelmesei élvezték, hogy a közösségben izzadhatnak, addig a műélvezők a tóban hűsölve és a vízparton heverészve élvezhették, ahogy Lóciék egy vízibicikliről játszottak nekik. Talán ez volt a csütörtöki nap egyik leghangulatosabb pillanata a koncertek előtt. Közben folyamatosan érkeztek az esti fellépők legnagyobb rajongói is. Volt aki már a délutáni hangbeálláson is a színpadon előtt várta kedvenc bandáját, de a legtöbben a Dumaszínházra voltak kíváncsiak a késő délutáni órákban.

Zúzós első nap volt a Nagyszínpadon

EFOTT 2019 képek a koncertekről - klikk a fotóra



A Nagyszínpad programját csütörtökön a húsz éves Fish! nyitotta meg. A hardpopot játszó banda elképesztő jó bulit nyomott a színpadon, megidézve ezzel az EFOTT régi éveit, amikor a fesztivál még valóban vándorló fesztivál volt. Külön jóleső, nosztalgikus érzés volt ez, az olyan véndiákok számára, mint amilyen én magam is vagyok.

A Fish! alapos bemelegítése utána se volt megállás, hiszen a 15 éves Road zenekar jubileumi koncertje következett a nagyszínpadon. Természetesen, ahogy egy fesztiválműsornál az lenni szokott, most is a legismertebb, legnagyobb slágerek szóltak. Headbangelt a közönség az "Aki szabad" alatt, ugráltak a "Visszahárom"-ra és a "Túlzó kámfor"-ra, pogóztak a fiúk, sikítottak a lányok a Nem kell más alatt, és mire besötétedett,már mindenki extázisban énekelte a koncert utolsó dalát, a "Világcsavargót". A Road bulija után a Kowalsky meg a Vega koncertje következett. A zenekar nagyon különleges, egyedi látványvilágot álmodott színpadra.



Gyakorlatilag megemelték a színpad távolabbi részét, és rengeteg vizuális elemmel dobták fel a színpadképet, így mindenkit jól láthatott a közönség messzebbről is, ráadásul minden dalhoz különleges, izgalmas látványvilág társult. Szívet melengető koncert volt egyébként, hiszen tudott, hogy Kowa egy nagyon nehéz időszakon megy most keresztül, egészségügyi gondjai miatt. Az, hogy ennek ellenére színpadra állt és kihozott magából mindent, ami csak emberileg lehetséges, és az, hogy a zenekar láthatóan igazi csapatként, és támaszként, szeretettel működött, nagyon megható volt. A nagyszínpad programját csütörtökön a Punnany Massif zárta, amin már több ezer ember bulizott. Persze a kisebb színpadokon és a sátrakban is óriási bulik voltak. Fantasztikusan jó volt délután a KosziJanka koncertje, de a rock szerelmesei még késő éjjel is zúzhattak a Useme és a Paddy and the Rats koncertjén is.

Pénteken a könnyedebb műfajoké volt a főszerep, a nagyszínpadon pedig a sokak által imádott világsztár, Rita Ora koncertjére is sor került. A hétvégén még rengeteg szuper koncert várja a fesztivál szerelmeseit. Ma érkezik a 30 éves jubileumát ünneplő Tankcsapada, Majka, a Margarer Island, és a Scooter is, de lesz még Vacchi, Brooklyn Bounce, Halott Pénz, Bagossy Brothers Company, USNK, és Follow The Flow koncert is a hétvégén. Az utolsó napon az EFOTT SPECIAL X VASOVSKI SYMPHONIC külön, fesztiválra készült szuperprodukciója teszi majd fel a pontot az i-re, Király Viktor, Kollányi Zsuzsi, Nági, Szakács Gergő (Follow The Flow) és Szivák Zsolt (Cloud9+) közreműködésével.

EFOTT 2019 életképekben - klikk a fotóra

[2019.07.13.]