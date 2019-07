József Attila Színház - programok, jegyek itt! József Attila Színház - programok, jegyek itt!

Macskafogó

M. u. 80-ban az X bolygón az egértársadalom élete veszélyben forog. Az Intermouse rég visszavonult adu-ásza, Nick Grabowski az egerek egyetlen esélye: rá hárul a feladat, hogy Pokióból elhozza Fushimishi professzor legújabb találmányát… hogy a Macskafogó életre kel-e, az kiderül szeptember 28-án, a József Attila Színházban.



Rejtő Jenő: Vesztegzár a Grand Hotelben

Hamvai Kornél – Darvas Benedek – Varró Dániel VESZTEGZÁR A GRAND HOTELBEN zenés vígjáték Rejtő Jenő azonos című regénye nyomán Shirley Valentine

Mrs. Bradshaw, született Shirley Valentine évtizedek óta már csak a konyhai falhoz beszél. Mert, ha a férjéhez szólna, az is olyan lenne, mintha a falhoz beszélne. Ezért inkább az igazi falat választja. Szórakoztató monodráma egy életre szóló kalandról. A gyertyák csonkig égnek

Márai Sándor A GYERTYÁK CSONKIG ÉGNEK színjáték két részben



Lovagias ügy - Salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház vendégelőadása

Apró kozmikus félreértés - a Temesvári Csiky Gergely Színház vendégelőadása

A produkciót a Magyar Dráma Napja hívta életre, amelyet – ragaszkodva a hajdani, 1883-as Az ember tragédiája-bemutató szellemiségéhez – egy kortárs magyar író tollából származó kortárs előadással ünneplünk. János vitéz

Petőfi Sándor JÁNOS VITÉZ próbatétel több képben Rómeó és Júlia

Shakespeare RÓMEÓ ÉS JÚLIA szerelmi bonyodalom egy stúdióban



Tartuffe

Molière TARTUFFE beavató színházi komédia A király beszéde

A király beszéde József Attila Színház



Vágyrajárók

Goffredo Parise VÁGYRAJÁRÓK vizsgálat egy minden gyanú felett álló szerelem tárgyában



Oidipusz - nyomozás

Szophoklész OIDIPUSZ-NYOMOZÁS ókori krimi Bánk az esküdtszék előtt

Katona József – Szabó Borbála BÁNK AZ ESKÜDTSZÉK ELŐTT történelmi bírósági tárgyalás



Sóska, sültkrumpli

A darab egy öltözőben játszódik, ahol két partjelző (vagy asszisztens) és egy futballbíró készülődik két csapat sorsdöntő összecsapására. A szerző könnyeztetőn kacagtató darabja méltán aratott sikert hazai, külföldi színpadokon egyaránt. Mici néni két élete

Mici néni belefáradt a hétköznapok gondjaiba, és eltartási szerződést köt egy fiatal párral, akik jókedvvel töltik meg az idős asszony életét. Egy napon felbukkan régi hódolója, Gál Alfréd. Mici néni kivirul: SZTK helyett motorozni jár; piruláit félredobva, konyakmeggyel kúrálja magát; és éjszakánként a Budavár Presszóban múlatja az időt. Légy jó mindhalálig

Móricz Zsigmond – Kocsák Tibor – Miklós Tibor LÉGY JÓ MINDHALÁLIG musical Az átkötő jeleneteket írta Pinczés István



Filuména házassága

Filuména Marturano, a Domenico Soriano által kitartott volt utcalány nagy leleménnyel halálos beteget színlelvén, utolsó kívánságaként elveteti magát az őt immár negyed évszázada kihasználó kivénhedt ficsúrral, a jómódban élő cukrásszal, Domenicóval.... Arthur Miller: Alku

Miller korunk egyik legnagyobb drámaírója, aki műveiben az alapvető emberi értékeket, döntéseink morális felelősségét vizsgálja. Az Alku című dráma a totális igazság keresése, a teremtett jó és a szükséges rossz kutatása.



Nyuszi ül a hóban

Zsurzs Kati – Walla Ervin NYUSZI ÜL A HÓBAN zenés műsor gyerekeknek Veszek egy éjszakát

Kollár Béla Veszek egy éjszakát Komédia dalokkal Egy nap az örökkévalóságból

Nyolcvanas évekbeli, szocreál szoba. A szín sötét, a háttérből némi fény sugárzik be. Kísérteties kép, drámai zene: Bartók, Kodály. A színpad elején öreg ember tesz-vesz. Egyszer csak lemerevedik, mint aki most vesz észre valamit.



Ballada-menü

Deficit - a Zentai Magyar Kamaraszínház vendégea.

Csókos asszony

Kitűnő színészek, remek táncok és humor és nevetés és kacagás! És egy nagyon jó történet! Anconai szerelmesek

Vajda Katalin: Anconai Szerelmesek zenés komédia két részben A Szolnoki Szigligeti Színház és a József Attila Színház közös produkciója



A pillangók szabadok

Leonard Gershe A PILLANGÓK SZABADOK romantikus vígjáték Mrs. Baker – Molnár Zsuzsanna Jászai Mari-díjas Lila ákác

Feketeszárú cseresznye

Balfácánt vacsorára!

Francis Veber BALFÁCÁNT VACSORÁRA! vígjáték két részben Fordította Karikás Péter