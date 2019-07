Alba Regia Feszten 2019 - Három nap alatt tucatnyi koncert Három nap alatt tizenkét ingyenes koncerttel várja az Alba Regia Feszt a közönséget: augusztus 1. és 3. között fellép Székesfehérváron Deseő Csaba, Vörös Janka, a Mörk, a Bin-Jip, valamint a Török Ádám nevével fémjelzett Mini Acoustic World is. A fesztivált felvezető szerdai sajtótájékoztatón Vörös Tamás, az egyik főszervező elmondta, hogy a Bartók tér felújítása miatt a Zichy-ligetben lesz a fesztivál, ahol két színpadon felváltva rendeznek koncerteket.



Hozzátette, hogy a korábbi évektől eltérően ezúttal nem hívtak meg külföldi előadókat, kizárólag magyar fellépők lesznek.



Mits Gergely, a másik főszervező megjegyezte: "az alap a dzsessz és az improvizáció, amiből aztán a színpadon lehet világzene, rock, funk vagy bármi".



A fesztivál első napján a nagyszínpadon előbb Jimi Hendrix dalait idézi meg sajátos jazzes felfogásban a Halper Hendrix Experiment, majd a Fehérvár Big Band Zsédával közösen lép fel. A kisszínpadon a Vörös Tamás Projekt, majd a Shaibo zenél.



Pénteken a székesfehérvári születésű énekesnő, Vörös Janka és zenekara indítja az estét a nagyszínpadon, utánuk a funk és soul alapú, de eklektikus mai zenét játszó Mörk zenél. A kisszínpadon a DAS Trio, illetve az Éva Muck Trio feat. Muck Ferenc játszik.



A záró napon a magyar jazzélet legendás alakja, a 80 éves Deseő Csaba lép fel, az ünnepi koncertet követően pedig a Bin-Jip zenél. A kisszínpadon fellép a Cymbal Rush, majd Török Ádám Mini Acoustic World nevű zenekarával és Bartók On Rock című zenei anyagával szórakoztatja a közönséget.



Az Alba Regia Feszt elődjének számító Alba Regia Jazz Fesztivált 1967-től 1986-ig rendezték meg Székesfehérváron a Videoton vállalat támogatásával és a Magyar Rádió szakmai segítségével. A rendszerváltoztatást követően hosszú csend következett, majd 2000-ben és 2002-ben rendezték meg a fesztivált, amely 2014-ben szerveződött újra Mits Gergely és Vörös Tamás jóvoltából.



