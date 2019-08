Metál éjszakát tartottak Budapesten! Egy szimpla csütörtöki napon úgy döntöttem kora este ellátogatok a 11. kerületbe lévő Barba Negra Trakcbe, ahol egy nagyszerű "Egy éjszaka metal éjszaka" várt rám. Villamospótlóval és egy laza kis sétával közelítettem meg a helyszínt. Kicsit paráztam, hogy esni fog, de remek idő és jó levegő volt. A rendezvény helyszínére értem fél 7-kor, átvettem a jegyemet. Régi ismerősökkel, haverokkal találkoztam.



Az eseményen ott volt a Kárpátia együttes frontembere Petrás János, és Varga Miklós énekes is. Az előzenekar Smoking Frog volt, csak 2 számukat hallottam - későn értem oda - , de az nagyon ütős volt.



A Smoking Frog koncert után elmentem elfogyasztottam egy-két üdítőt.



A helyszínen volt Kalapács Shop, ahol pólót, cd-t, dvd-t, sapkát és rengeteg Kalapács és Rudán Joes cuccot lehetett kapni, szóval fel lehetett öltözni normálisan:)



Este 7 óra magasságában színpadra lépett a Rudán Joe Band. Előadtak Pokolgép dalokat is pl.: Hol van a szó, Így szép az élet. Kivetítőn mentek klipek, animációk. Átszerelés után Eljött az est fő fellépője a Kalapács zenekar. Az Intro után 3 dalt a legutolsó lemezéről játszottak: A Lángok évada, Örökfekete, Gyávaság és bátorság. Ez az Örökfekete album tavaly jött ki.



A koncert tovább folytatódott Kalapács klasszikusokkal, többek között elhangzott az Őszintén, Patkánymese, Sólymok fészke, Rock'n' Roll örökké éltet, Játssz velünk háborút. Pokolgép blokk is volt, amibe elhangzott: Pokoli színjáték, Gép-induló, Itt és most.



Kalapács József, az énekes felhívta színpadra Rudán Joet elnyomták a Háború gyermeke, és a Jel Pokolgép klasszikus dalokat. A hangosítás és a fénytechnika jó volt. Az est végén a 2 rockikon Józsi és Joe elnyomták az Éjféli harangot, és az Ítélet helyett dalokat, de a Mindhalálig Rock'n Rollt hiányoltam.



Remek kis este volt.



A beszámolót ezzel zárom GÉP-GÉP-KALAPÁCS.



