Újabb különleges koncert a Barba Negra Track-ben! Idén harminc éves a Rocksuli. A Debrecenből induló különleges kezdeményezés alaposan kinőtte magát az évek alatt, hiszen ma már az ország több pontján is lehet csatlakozni a Rocksuli diákjainak különleges közösségéhez. A budapesti diákok már lázasan készülnek a jövő heti évzáró koncertre. Többek között erről is beszélgettem Kovács Norberttel, a budapesti Rocksuli tanárával. Mióta létezik a Rocksuli?

A Rocksuli idén harminc éves. 1989-ben alakult meg, Debrecenben, azóta több városban is megvetette a lábát. Budapesten és Cegléden 2012 óta, Marosvásárhelyen pedig 2017 óta működik Rocksuli.



Mi a közösségi zeneoktatás lényege?

A Rocksuli nem egy hagyományos zenei oktatási forma, hanem egy közösségerősítő, szociokulturális tevékenység csoport. Nemcsak az a célunk, hogy az órákon szólítsuk meg diákjainkat, hanem, hogy tanítási órán kívül is legyenek a Rocksuli közösségi életének részei, hiszen rendszeresen szervezünk tanszaki koncerteket, társasjáték klubot, képzőművészeti kiállításokat, utcazenei fellépéseket, jótékonysági koncerteket és nyári táborokat is.



Mit kapnak itt a tanulók, amit esetleg más zeneiskolában nem kapnának meg?

Elsősorban olyan figyelmet, ami valóban fedi a személyre szabott oktatás fogalmát, mivel nagyon széles körű a diákok életkora. A Rocksuliba járó gyerekekkel, felnőttekkel, "diákokkal" illetve szüleikkel, sokkal szorosabb a kapcsolata az adott tanárnak, mint esetlegesen egy normál rendszerű zeneiskolában. Már csak a fent említett programok miatt is.



Hogyan élik meg a fellépéseket a diákok?

Erről inkább őket kellene megkérdezni. Amit mi visszajelzésként kapunk, az a legtöbb esetben pozitív, és erről általában a szülők könnyes szemei árulkodnak.



Izgultok a diákok sikereiért?

Nagyon. Talán még náluk is jobban.



Vannak olyan diákok, akik a Rocksuliban kezdtek el tanulni, és azóta szép sikereket értek el?

Természetesen igen. A legközelebbi és egyben legfontosabb ember a Rocksuli Budapest életében maga az igazgató Vajda Péter "Sóder", aki Debrecenben kezdett dobolni gyerekként a Rocksuliban, és aki jelenleg a Kowalsky meg a Vega zenekar oszlopos tagja.



Milyen érzés látni, végigélni a folyamatot, amikor a tanítványból egy idő után zenésztárs válik?

Bizonyára nagyon jó, bár én, mint dobtanár, ezt nem tapasztalhatom meg, mert nem jellemző, hogy egy zenekarban két dobos is játszana. :) Olyan viszont van, hogy kollégák leszünk. Erre is van példa a Rocksuliban, például Török Emese dobtanár személyében, aki szintén Debrecenben kezdett a Rocksuliban, jelenleg pedig több élvonalbeli zenekarban is tevékenykedik. Emellett a Rocksuli Budapest egyik dobtanára.



Körülbelül mennyi idő megtanulni egy hangszeren profi szinten játszani?

Erre nincs megfelelő válasz, ugyanis mindenkinek más a tanulási, gyakorlási folyamata, illetőleg közrejátszik a készség is, hogy ki, mennyit kapott útravalónak. Ez azt hiszem, igaz lehet bármely más területre is.



Mikor lesz a legközelebbi vizsgakoncert?

2019.06.17-én, a Barba Negra Track-ben.



Mindenki egy dalt játszik, vagy ez változó?

A dobos tanulók többnyire igen, a gitárosok, énekesek, zongoristák, basszusgitárosok több dalban is részt tudnak venni.



Ennek mi az oka? Sokan tanulnak dobolni, vagy ennyire nehéz hangszer a dob, és nincs idő megtanulni?

Nem gondolnám, hogy egyik hangszeren könnyebb lenne megtanulni játszani, mint egy másik hangszeren. De tény, hogy jelenleg a Rocksuli diákjai közül 70-80 diák jár dobolni, és közülük is sokan szeretnének fellépni. Az évzáró koncerten 60 dobos fog fellépni.



Hogyan és milyen szakokra lehet jelentkezni?

Jelentkezni személyesen, telefonon és e-mailben egyaránt lehet. Dob, gitár, ének, basszusgitár és zongora szakokra várjuk a zenélni vágyó gyerekeket és felnőtteket.



Bárki jelentkezhet, vagy van valami megkötés?

Nincs megkötés. Bárki jelentkezhet kortól, előképzettségtől függetlenül.



