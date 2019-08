Ed Sheeran koncertjével és teltházzal rajtolt az idei Sziget fesztivál

A brit szupersztár, Ed Sheeran első magyarországi koncertjével kezdődött el az idei Sziget fesztivál, szerdán.

A fesztivál nyitónapjára pillanatok alatt elkelt minden jegy. A fesztiválra évről évről, egyre ismertebb, világhírű fellépőket hívnak a szervezők. Ahogy eddig, idén is világsztárok váltják egymást a nagyszínpadon, de a kisebb színpadokon is nagyon érdekes gyöngyszemekbe futhatnak a Sziget látogatók. Már az első nap közel 95 ezer ember volt a Szigeten.

Szerdán kora délután értem ki az Óbudai-szigetre. Mire odaértem a Szigetlakók nagy része már beköltözött ideiglenes lakhelyére, java részük pedig éppen akkor érkezett az ország legnagyobb fesztiváljára. A Nagyszínpad valóban világot jelentő, de legalábbis nemzeteket megmozgató deszkáira idén a Nagy-Szín-Pad! 2019 győztese, a USEME lépett fel elsőként. A magyar zenekart, a Big Little Lies főcímzenéjét éneklő Michael Kiwanuka brit előadó, majd a love revolution produkciója után a francia énekesnő Jain vette át a terepet. Koncertje kimondottan magával ragadt annak ellenére, hogy soha korábban nem hallottam még. Ami nekem kicsit furcsa, vagy inkább lehangoló volt, hogy nem volt mögötte élő zenekar, ahogy Ed Sheeran, ő is egyedül állt a színpadon egy szál gitárral.

Zenekar helyett mindként esetben az akusztikus gitár, és egy looper adta a zenei aláfestést. A looper egy digitális felvevő eszköz, ami képes a lejátszott hangokat felvenni, tárolni és azonnal visszajátszani. Akár több perces részek is rögzíthetők vele, és ahogy tegnap két koncerten is látható volt, sajnos képes helyettesíteni a komplett zenekart. A legtöbb looperben van metronóm, sőt a jobb minőségű darabokban még dobgép is. Összetettségüktől függően sok egyéb, érdekes kiegészítő funkcióval rendelkeznek. Nem láttam még olyan élő koncertet, ahol ezt az eszközt használták egy teljes zenekar helyett. Most viszont mindjárt kettőt is megnézhettem egymás után. Őszintén szólva nekem nagyon hiányzott az élő zene varázsa, és a zenészek közötti kommunikáció. Akármilyen nagy sztár valaki, egyedül nem tudja úgy betölteni a színpadot, mint egy zenekarral a háta mögött, és a dalok sem szólalnak meg olyan varázslatosan. Az egészen van egy gépies, robotos hatása. Számomra személytelenebbé válik a produkció. Ettől függetlenül mindkét koncert nagyon jó volt és nagyon érdekes volt ezt a fajta előadásmódot megnézni élőben is, de nagyon bízom benne, hogy nem sok előadó ül fel erre a hullámra, és még nagyon sokáig megmarad az igény, a valódi élőzenére is.

Világzenei színpadok és különleges produkciók

A fesztivált járva, minden évben felfedezek egy-két különleges zenei produkciót, amit korábban nem ismertem. Nem volt ez másként most sem. Miután megnéztem a Lumináriumot kiriszáltam magam egy belga és egy francia lány társaságában a One Love - Afro-Latin-Reggae színpadnál, ellátogattam a Global Village sátorhoz, ahol éppen egy Dikanda nevű, lengyel banda húzta a talpalávalót. "Lengyel és magyar, két jóbarát"; szűrődött ki éppen az énekesnő konferálása a sátorból, amikor odaértem, majd el is kezdték játszani a soron következő dalt, és nem hittem a fülemnek. Egy didzseridu nevű, különleges hangszert szólaltatott meg az egyik zenész. Míg a nagyszínpadon a hangszereket hiányoltam, itt különlegesebbnél, különlegesebb hangszereket láthattam és hallhattam, miközben a produkciót néztem. A lengyel zenekar dalai egészen egyedi, különleges hangzásvilágúak. Akusztikus hangszerelésű dalaik a kelet-európai kultúrából, a balkáni - főként macedón, és román - valamint a magyar népzenéből táplálkoznak. Nagyon izgalmas zenei fúzió ez, amiben a tangóharmonika, a különböző ütőhangszerek, a nagybőgő, a gitár és az ének együtt teremt meg egy semmihez sem hasonlítható varázslatot.

Idén is üzen a szeretet forradalma

Akárcsak tavaly, idén is a Love Revolution a Sziget legfontosabb üzenete, melynek jegyében a szigetlakók minden nap láthatnak és hallhatnak egy különleges előadást. Szerdán a SUPERAR gyermekkórussal énekelhetett együtt a többtízezer emberből álló, hatalmas tömeg. A SUPERAR program egyébként az egyenlőség jegyében született meg és hátrányos helyzetű gyerekek számára biztosít ingyenes zenei oktatást a világ 7 országában.

Mindenki zenéje

A fesztiválon mindenki megtalálja a zenei ízlésének megfelelő színpadot: singer-songwriterektől hangos a Ticketswap Music Box, afro és latin ütemekre rázhatjuk a One Love – Afro-latin-reaggae faluban, klasszikus, opera és jazz csendül fel a Magyar Zene Házában, a Sláger FM Greatest Hits Stage ad a retro bázisaként szolgál a héten, míg a Petőfi Rádió – Telekom VOLT Színpad a hazaiak mellett mostantól külföldi bandáknak is ad lehetőséget a bemutatkozásra. A Global Village a Világzenei Nagyszínpad örökségét viszi részben tovább, míg a Youtube Music Tribute Stage-en legendás csapatok előtt tiszteleghetünk. És ez még csak a kezdet,hiszen a mai naptól minden egyes helyszín teljes üzemmódra kapcsolva várja a fesztiválozókat!



- Suri Andi -

[2019.08.08.]