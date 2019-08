Két kiváló program kicsiknek és nagyoknak! LEGO® vonatozás a Campona KockaParkban! Irány a LEGO® űr! Szeretnél még iskolakezdés előtt egy jót vonatozni? Itt a lehetőség, hogy szórakozz egy nagyot a Campona KockaParkban augusztus 17-18-án! Szeretettel várunk minden vasútrajongót, vonatépítőt a LEGO® terepasztalon! Már gyerekkorod óta a vonat a kedvenc járműved? Most kiélheted minden vágyad, hiszen egy olyan izgalmas kalandra várunk, amelyet örökre emlegetni fogsz! Legyen szó egy vagy több kocsis szerelvényről, biztosan hatalmas kikapcsolódás az egész családnak ez a közös program! Itt megnézheted a Nyugati pályaudvart is LEGO®-ból, továbbá megjárathatod az útmutató nélkül, saját tervezéssel épített vonatjaidat! Arról nem beszélve, hogy még inkább profi legyél, a vonatvezetés mellett profi építőktől kérhetsz építési tanácsokat és ötleteket. Hív a vasút, vár a terepasztal! Most legyél Te a masiniszta, és irányítsd a mozdonyt arra, amerre Te szeretnéd! Jegyek ITT És ez még nem minden! Egy másik programra is hívunk, amely további kalandokat ígér! Mi jut eszedbe az űrről? Gyere el a Campona földszintjére augusztus 17-én vagy 18-án, és építs LEGO®-ból, az űrhöz kapcsolódóan bármit szabadon! Alkoss együtt a Campona KockaPark lelkes csapatával, az esemény természetesen ezúttal is ingyenes.



A rendezvényen résztvevők helyszíni regisztrálás után egy 50%-os kuponban részesülnek, melyet belépőjegyre válthatnak szeptember 1-ig a Campona KockaPark birodalmában. [2019.08.16.]