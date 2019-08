Petőfi Zenei Díj 2019 - díjazottak névsora Tizenkét kategóriában adják át kedd este a Petőfi Zenei Díjat. A hazai könnyűzenei színtér legjobbjait immár negyedik alkalommal ismerik el, a díjátadó gálát Zamárdiban tartják a Strand Fesztivál nyitónapján.



Díjazottak névsora Jövünk a nyertesekkel, cikkünk a díjátadó alatt többször frissül. Az esemény 20:00-kor kezdődött.

Az év női előadója: Rúzsa Magdi

Az év felfedezettje: Acoustic Planet

Az év dala: Pápai Joci Az én apám

Az év videoklipje: Follow The Flow : Nem tudja senki

Az év férfi előadója: Ákos

Az év szövegírója:

Az év gitárosa:

Az év ütőhangszerese:

Az év billentyűse: A PETŐFI ZENEI DÍJ 2019 JELÖLTJEI AZ ÉV ZENEKARA: Bagossy Brothers Company

Follow the Flow

Halott Pénz

Margaret Island

Vad Fruttik AZ ÉV FÉRFI ELŐADÓJA: Ákos

Bagossy Norbert

Caramel

Marsalkó Dávid

Mező Misi AZ ÉV AKUSZTIKUS KONCERTJE: Bagossy Brothers Company - 2018.11.05.

Blahalouisiana - 2019.01.14.

Margaret Island-Karácsonyi Akusztik - 2018.12.24.

Paddy and the Rats - 2018.05.14

Paddy and the Rats - 2018.05.14

Pál Utcai Fiúk - 2019.01.07. Emellett további négy új kategóriában - az év szövegírója, az év gitárosa, az év ütőhangszerese és az év billentyűse - a Petőfi Rádió által összeállított 5-5 fős shortlistből a korábbi életműdíjasok - Bereményi Géza, Demjén Ferenc és Tátrai Tibor választják ki a győzteseket. A díjazottak jelen lesznek a helyszínen, de a díjat előzetesen adják át az életműdíjasok, erről videóbejátszó készül, bemutatva a munkásságukat. A Petőfi Rádió, a VOLT Produkció és az M2 Petőfi TV közös díjának átadóján a showműsorban fellép Pápai Joci, a Halott Pénz, a Hiperkarma, az AWS, a USNK, az Acoustic Planet, a Useme és a francia Ofenbach. A győztesek kihirdetése után a fesztivál MOL-Petőfi Rádió Nagyszínpadán ad koncertet a brit világsztár, John Newman, zenél a Follow the Flow és tűzijáték is az augusztus 20-i ünnep alkalmából. A Petőfi Zenei Díj gáláját élőben közvetíti az M2 Petőfi TV és a petofilive.hu, a műsorvezetők Rókusfalvy Lili és Harsányi Levente lesznek A kategóriák öt-öt jelöltjét egy zenészekből, producerekből, zenei szerkesztőkből, újságírókból, koncert- és fesztiválszervezőkből álló, csaknem száz tagú szakmai grémium választotta ki, a végeredményt a szakmai grémium és a közönség szavazatainak összessége adja. [2019.08.20.]

