Augusztus végén Woodstock 50 Budapesten Zenei időutazás Woodstockba a Barba Negra Trackben augusztus 28-án. Kereken fél évszázada, körülbelül ötszázezer ember tombolta végig a világ legelső rockfesztiválját, ahol állítólag a háromból két teljes napon át zuhogott az eső. De senkit nem érdekelt az időjárás, a bokáig érő sárban is ünnepelték a zenét, mert olyan istenségek és istennők muzsikáltak a színpadon, mint Jimi Hendrix, Janis Joplin, a Creedence Clearwater Revival vagy éppen Joe Cocker és Santana.



A Woodstock Fesztivál az elmúlt ötven évben kétségtelenül világszerte ismert jelképpé vált: a mai napig a hatvanas évek fiatalságának, ideáinak és a mindenkori zenei szabadságnak a szimbóluma lett, nem véletlenül. Idén, a kerek, ötvenes jubileumra - egyetlen estére - újraéled a legenda, a budapesti Barba Negra Trackbe a Woodstock hangulatot az 1969-es feszten zenélő felejthetetlen ikonok "magyarhangjai" hozzák el: a Creedence Clearwater Reborn, a Message to Hendrix, vagy éppen a Joe Cocker Coverband zenéjével pedig nem csak szórakoztat és méltó emléket állít Woodstock eszméinek - pár órára segít időutazni is, hogy a Track közönsége valami egészen hasonló hangulatot élhessen át, mint Woodstock ötven évvel ezelőtti közönsége, akik élőben hallhatták a feljebb említett rockfenoméneket.

Fellépők:

Neil Young - Young Forever

Creedence Clearwater Reborn

Santana Tribute - Millagro

Message to Hendrix

Janis Joplin - Sonia és a Blues&roll

Joe Cocker Coverband

Jegyek:

2499 Ft Elővételben

2999 Ft A koncert napján



