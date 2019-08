Vadászat a Trackben Továbbra is a nyár „leghangosabb” helyszíne a Barba Negra Track, szeptember 21-ig közel száz különböző formáció és zenekar érkezik Budapest egyik legnagyobb szabadtéri szórakozóhelyére. A „jubileumok” évének még közel sincs vége. Hamarosan jön a P. Mobil 50 éves „aranylakodalma”, jubileumi ráadás koncertet ad az Ismerős Arcok és a Junkies, Hobo is visszatér, ezúttal a magyar rockzene egyik legkiemelkedőbb művének tartott, 35 éves Vadászat albumra épülő tematikus estével. Szeptember 7-én a Road nagyszabású és látványos születésnapi koncerttel készül, őket szeptember 14-én az Ossian lemezbemutató koncertje követ majd. A ’Reményhozó” turné kiemelt állomása a budapesti, ezen az eseményen egy különleges vendég, a lengyel Crystal Viper lesz a zenekar vendége. A rockzene legnagyobbjai mellett a legtehetségesebb bandákat is vendégül látja a Barba Negra Track. Az AWS-t már senkinek nem kell bemutatni, de a modern alapokra épülő hetvenes évek zenei- és érzésvilágát közvetítő Fonogram-díjas Ozone Mama-t, vagy a southern rockzene leghitelesebb hazai képviselőjét az Asphalt Horsemen-t és a súlyos dalokat játszó Magort sem. Igazán színes két hónap vár a Barba Negra Track látogatóira, a hazai felhozatal mellett még zúz egyet a fővárosban a svéd Meshuggah, majd augusztus 7-én a kaliforniai thrash legenda a Testament is. A szabadtéri helyszínt szeptember végén a Quimby és az Alvin és a Mókusok egy-egy, egész estét betöltő bulija zárja. A klub nyitásának időpontja október 7-e, annyit már most elárulhatunk, a kilencedik évad igencsak erősnek ígérkezik. További programok itt és itt [2019.08.02.] Megosztom: