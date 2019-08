Izgalmas Rammstein feldolgozás Páli Petrától! A kiváló operett énekesnő új oldalát mutatja meg legújabb klipjében! Egy meghiúsult Rammstein koncert adta az ötletet a sváb felmenőkkel rendelkező, gyönyörű énekesnőnek, Páli Petrának, hogy elkészítse az "Ohne Dich" című világsláger sajátos feldolgozását, amely máris sikert arat a Youtube-on! Petra örömmel mesélt a videoklip készületeiről, valamint néhány igazán különleges részletet is elárult: - A férjem sokszor mondta, hogy szeretné, ha ezt a dalt felénekelném. Mivel mindketten sváb gyökerekkel rendelkezünk és nagyon szeretjük a német zenéket, ezért nem volt kérdés: ez lesz a következő klipes dalom! Amint felvettük és megfűszereztem a rám jellemző ária zenei betéttel, azonnal elkezdtünk dolgozni a tüzes, pyrós ötleteken is. Büszkeség számomra, hogy a videoklip Tamásiban készülhetett el, hiszen innen származom. Bevállalós lett a klip, volt, hogy még a tenyerem is égett, de szerencsére nem sérült meg senki. Az pedig külön öröm volt, hogy a Nagymamám, aki aznap volt 83 éves még beállt segíteni is nekünk. Így az biztos, hogy soha nem fogom elfeledni azt a napot... [2019.08.23.] Megosztom: