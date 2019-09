Julian Sas ismét Budapesten lép fel Tizenkét év után tér vissza a magyar fővárosba Julian Sas. Napjaink egyik legjobb európai blues-rock gitárosa, aki már öt alkalommal szerepelt a paksi Gastroblues Fesztiválon, szeptember 11-én új lemezét mutatja be az Analog Music Hallban. A 49 éves holland zenész, énekes idén áprilisban megjelent Stand Your Ground című albumát népszerűsíti mostani európai turnéján, egyben pályafutása 25. évfordulóját is ünnepli - közölték a szervezők szerdán az MTI-vel. Julian Sas 1970-ben született Beneden-Leeuwenben, nyolc-tíz éves korában Algériában is élt szüleivel, aztán visszatértek Hollandiába. Már gyermekként foglyul ejtette a gitár, és tizenkét évesen kapta meg első profi hangszerét. 1995-ben alakította meg első saját zenekarát, de a megélhetéshez kezdetben más munkákat is el kellett vállalnia, így volt postás, építkezéseken dolgozott, majd eladó lett egy hangszerboltban.



A blues csodájával édesapja barátnőjén keresztül ismerkedett meg, aki megmutatta neki Muddy Waters, Howlin' Wolf, Johnny Winter lemezeit. A legnagyobb hatással Rory Gallagher játéka volt rá, ez a mai napig tetten érhető Julian Sas dalaiban és lemezein, amelyből az idén kiadott Stand Your Ground már a tizenötödik volt a sorban. Zenéjét áthatja a szenvedély és a zene iránti odaadó szeretet.



Új csapatában Fotisz Anagnosztu játszik basszusgitáron, Roland Bakker billentyűs hangszereken, Lars-Erik van Elzakker pedig dobol.



