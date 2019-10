Sztárban Sztár leszek szavazás - TV2 live app letöltés Vedd elő a telefonod vagy a táblagéped, és töltsd le az ingyenes TV2 Live applikációt, hogy vasárnaponként Te is pontozhasd a Sztárban Sztár leszek! versenyzőit! A Sztárban Sztár eddigi hat szériájában ismert énekesek mutatták meg, mennyire tudnak belebújni más sztárok bőrébe. 2019-ben egy vadonatúj formában tér vissza a show: civil emberek, amatőr színészek, énekesek kapnak lehetőséget, hogy ezúttal ők utánozzanak hazai- és külföldi énekeseket a Sztárban Sztár színpadán. A műsor alapkoncepciója változatlan: a megszólalásig kell hasonlítani az utánozandó sztárra. A négy mester, Bereczki Zoltán, Horváth Tamás, Pápai Joci és Tóth Gabi nemcsak zsűrizik, hanem tanítják is versenyzőiket. Összeállt a mezőny, kiderült, hogy ki az a 12 énekes, akikkel elstartol a Sztárban Sztár leszek! élő show-ja október 13-án! A döntősök mezőnye Illyés Jenifer

Sebestyén Katja

Borsányi Dániel

Varga Dávid

Békefi Viktória

Tasnádi Bence

Misurák Tünde

Molnár Dániel

Feng Ya Ou

Mogyoróssy Adrienn

Lengyel Johanna

Farkas Lajos A csapatokról a mesterek döntöttek, de most rajtatok a sor, hogy kezetekbe vegyétek az irányítást! A TV2 Live applikáció segítségével már szavazhattok arra, hogy kit látnátok elsőként a színpadon az első élő show-ban! Az applikációt innen tudod letölteni a lenti rendszeren működő telefonodra. Android, iOS, Windows Phone [2019.10.12.] Megosztom: