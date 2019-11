Buddapesten lép fel a Steve 'N' Seagulls - jegyek itt Itthon már nem kell bemutatni a Steve ’N’ Seagulls névre hallgató „rendneck” csapatot, az elmúlt években egyre nagyobb koncerthelyszíneken fordultak meg Magyarországon és váltak rendkívül népszerűvé, legközelebb a hazai nagyközönség előtt 2020. április 30-án a Barba Negra Trackben lépnek fel. A finn banda rövid idő alatt robbant be akusztikus hangszerekre, bendzsóra, harmonikára és bőgőre épülő zenéjével, a zenészek annyira híresek és kedveltek lettek, hogy azóta bejárták a legnagyobb fesztiválokat és turnéztak az öreg kontinens valamennyi országában. A siker 2004 óta töretlen, ehhez persze nagyon fontos, hogy a tagok szerethetőek legyenek, és igazi profi zenészek, akik, profi módon képesek előadni, átültetni a feldolgozásokat. Iron Maiden, Metallica, Rammstein, Led Zeppelin és az elmaradhatatlan AC/DC a repertoárban, a legnagyobb rockbandák slágereit vidám muzsikával és kreatív videókkal dobják fel rendkívül ötletes módon. A Barba Negra Track új szezonjára ugyan még várni kell, de már most szép sorban jönnek a jövő évi programok. Nyolc év után tér vissza Budapestre Bonnie Tyler. Az ikonikus brit rockénekesnő, legnagyobb slágereivel és új dalaival érkezik 2020. június 19-én a Trackbe! Védjegyévé vált, rekedtes hangjáról ismert énekesnő karrierje a ’70-es évek közepén indult, az „It's a Heartache” című dalával, ám az végső áttörést a ’80-as években érte el, amikor dalaival sorra a világ slágerlistáinak első helyén szerepelt. A „Total Eclipse of the Heart”, a „Holding Out for a Hero” című slágerei mind a mai napig a rádiók állandó játszási listáin is szerepelnek. A Barba Negra Track programkínálata hétről hétre bővül, hamarosan újabb bejelentések érkeznek, de addig is érdemes a Barba Negra klubszezonjára fókuszálni, ahol több mint öt évvel legutolsó budapesti fellépése után november 10-én minden idők egyik legnagyobb hatású gitárosa Tommy Emmanuel, majd november 12-én az idén már a 30 éves jubileumát ünneplő finn dark rocker The 69 Eyes koncertezik.



Jegyvásárlás [2019.11.09.] Megosztom: