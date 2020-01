Megnyitották a felújított prágai Állami Operát Ünnepélyesen megnyitották a felújított prágai Állami Operát Ünnepélyesen megnyitották vasárnap este a felújított prágai Állami Operát. A gálakoncerten, amely Alice Nellis rendezésében megismertette a nézőkkel az épületben működő társulatok történetét, Andrej Babis cseh kormányfő meghívására Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett. Jelen voltak más külföldi politikusok és a prágai diplomáciai képviseltek vezetői is.



A külföldi vendégek az ünnepi megnyitó előtt közösen megtekintették az operaház felújított épületét. A restaurált színház megnyitására az épületben megtartott első előadás 132. évfordulóján került sor.



A Prága központjában, a Szent Vencel-lovasszobor közelében, a cseh Nemzeti Múzeum és a Wilson vasúti főpályaudvar között álló épület a 2017 tavaszán elkezdődött munkák során teljes egészében megújult és korszerű műszaki berendezéseket kapott. A felújítás költségét eredetileg mintegy 900 millió koronára (11,34 milliárd forint) tervezték, de végül is a költségek 1,35 milliárd koronát tettek ki (17 milliárd forint).



A prágai Állami Opera az első olyan, állami kézben lévő nagy színház Csehországban, amelyet az 1989-es rendszerváltozás után teljes mértékben felújítottak és korszerűsítettek. A Nemzeti Színház részeként működő Állami Opera épületét legutóbb a 20. század hetvenes éveiben újították fel.



Az operaház közleménye szerint az épület neorokokó stílusú nézőtere és a színpad a lehető legnagyobb mértékben visszakapta eredeti, tehát a színház megnyitása utáni arculatát. A nézőtéren 1016 személy foglalhat helyet. Minden bársonyszéken lehetőség lesz arra, hogy a néző világnyelveken feliratozva is követhesse a színpadi történéseket.



A mai cseh Állami Opera épületében nyílt meg 1888-ban az akkori Új Német Színház, amely a prágai németség színházi kultúráját szolgálta. A

második világháború után a prágai német színházak megszűntek, az Új Német Színház épületében a cseh Állami Opera kapott helyet.

