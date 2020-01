Népzenészbállal és Szerb Újévvel indul az év a Fonóban A Berka együttes táncházával kezdődtek a 2020-as év progamjai a Sztregova utcai zeneházban, ahol január 13-án hétfőn a hagyományos Szerb Újévet rendhagyó koncertnappal ünneplik, majd január 17-én a népzenész szakma találkozásának egyik kitüntetett alkalmán, a Népzenészbálon együtt mulat a zenészek, táncosok és a táncházas közönség színe-java. A szerb nemzetiség nem csak nyelvében, vallásában, naptárhasználatában is különbözik a magyarságtól. Az ortodox egyház továbbra is az ókorban kidolgozott Julianus-naptárt használja, mely szerint a pravoszláv újévet január 13-án ünneplik. Ezen a napon ér véget a karácsonyi ünnepi időszak, melynek apropóján balkáni hangulattal, sok zenével és vidámsággal várnak mindenkit! Koncertet és táncházat muzsikál a szerb Rodjenice , valamint a Babra és a Poklade zenekarok. A keddi tánctanításokon januártól a magyarszentbenedek táncok kerülnek fókuszba, kezdő és haladó szinten egyaránt lehet tanulni, több csoportban. Magyarszentbenedek a Maros-Küküllő vidék északi részén fekvő Kutasföld vagy Hegymegett néven is emlegetett terület táncáról, zenéjéről és nagyszerű táncosairól ismert települése. Tánchagyományának jellegzetes férfitánca a szólóban vagy csoportban táncolt pontozó és a vénesnek nevezett „lassú pontozó”. Páros táncainak általánosan ismert típusa a motívumaiban igen hasonló, elsősorban tempójában különböző lassú csárdás és szökő. A keddi alkalmak énektanulással és össztánccal zárulnak. Az idei Népzenészbálon megemlékezünk Ökrös Csaba prímásról. A Zeneakadémia művésztanára, számos színházi- és táncelőadás zeneszerzője, a táncházmozgalom központi alakja, a kalotaszegi népzene egyik legavatottabb előadója emlékének tiszteletére több zenekar áll színpadra, így a Fonó Zenekar, a Fondor, az Erdőfű, a Dűvő zenekar, a Bazseva, A Banda és az Eszterlánc zenekar. A bál táncházi együttese a Dűvő. Várunk minden érdeklődőt, táncházast vagy nem táncházast, valamint a népzenészeket. Nyissuk meg együtt az évet, közös mulatsággal! A januári koncertprogramban is remek előadók szerepelnek. 18-án koncertet ad a tengerentúlon is ismert East Gipsy Band és a Gáspár Károly trió kiváló jazzformációja. Új lemezének anyagát játssza a Meszecsinka, acapella dalokat pedig a Napfonat 25-én. A két legendás fúvós, Borbély Mihály és Dresch Mihály közös kvartettje teszi fel az i-re a pontot január 31-én. A részletes programot a fono.hu weboldalán találjuk meg. [2020.01.10.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje RAM egyéb [2020.01.09.]

