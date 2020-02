Egykori és mai Sztárcsinálók találkoztak - képekben Különleges estén gratuláltak a Sztárcsinálók című rockopera vadonatúj, a PS Produkció által bemutatott előadás szereplőinek a darab 1981-es ősbemutatóját tartó, legendás társulat, a Rock Színház egykori tagjai. A premiert követő egyik előadáson, az UP Újpest Rendezvénytér színháztermében drukkolt a nézőtérről a Szente Vajk rendezésében fellépő kollégáknak - többek között - Papadimitriu Athina, Détár Enikő, Ullmann Zsuzsa, Petridsz Hrisztosz, Rogács László, Balogh Bodor Attila és a Rock Színház több egykori művészeti és műszaki munkatársa. Kováts Kriszta, az 1981-es ősbemutató Ulrikája ugyancsak jelen volt az estén, ahogy Csengeri Attila, a Rock Színház későbbi, 1992-es Sztárcsinálók előadásának Nérója is (aki az Óbudai Nyár 2009-es produkciójában Senecát formálta). Csuha Lajos, a mostani előadás Claudius császára, művészeti vezetője, Póka Balázs és producere, Simon Edit ugyancsak tagjai voltak a legendás Rock Színháznak. Az előadást követő jó hangulatú beszélgetés és koccintás során sok közös fénykép készült az aznap esti szereposztással, Cseh Dávid Péterrel (Néró), Egyházi Gézával (Seneca), Kecskés Tímeával (Agrippina), Angler Balázzsal (Juvenalis), Károlyi Krisztiánnal (Kiprios), Stéphanie Schlesserrel (Ulrika), Zsitva Rékával (Poppea), Simon Panna Boglárkával (Octavia), Ragány Misával (Péter apostol), Ágoston Mátéval (Pál apostol), Illés Dániellel (Tigellnius), Baksa Andrással (Burrus), Kovács Péterrel (Zodius) és Horváth Mónikával (Locusta) és a produkció többi szereplőjével és közreműködőjével. Az előadásra egy néző magával hozta a rock opera 1982-es lemezfelvételét, amit aláírásukkal láttak el az akkori énekesek-színészek. A különleges hangulatú eseményről nem hiányozhatott Várkonyi Mátyás, a darab zeneszerzője sem, aki az új produkció szinte minden eddigi előadásán személyesen jelen volt. Az UP Újpest Rendezvénytér színháztermében látható Sztárcsinálók rockopera tavaszi időpontjait a napokban hirdették meg, már megvásárolhatóak rájuk a jegyek: március 14. szombat 15.00 és 19.00 óra

március 15. vasárnap 15.00 és 19.00 óra

április 25. szombat 15.00 és 19.00 óra

április 26. vasárnap 15.00 és 19.00 óra

május 30. szombat 15.00 és 19.00 óra

május 31. vasárnap 15.00 és 19.00 óra



Egykori és mai Sztárcsinálók találkoztak képekben - klikk a fotóra [2020.02.20.]