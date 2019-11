2020-ban jön a Sztárcsinálók - infok az új előadásról A PS Produkció a Vámpírok bálja, a Sakk és a We Will Rock You musicalek bemutatása után ismét nagyszabású feladatra vállalkozik, az 1981-ben írt első magyar rockoperát, a Sztárcsinálókat tűzi műsorára. A sokszereplős, látványos elemeket tartalmazó darab zenéjét Várkonyi Mátyás szerezte, a szövegét Miklós Tibor írta. A Simon Edit producer által felkért alkotói csapat garancia az újabb sikerre: Szente Vajk rendező, Kentaur díszlet- és látványtervező, Horváth Kata jelmeztervező, Túri Lajos Péter koreográfus Madarász János Madár világítástervező, Balassa Krisztián zenei vezető és Póka Balázs művészeti vezető A készülő előadás a PS Produkciótól már megszokott magas minőséget és egy újabb zenés színházi érték létrehozását jelenti. Tizenkét tagú zenekarral és olyan jól ismert és méltán népszerű szereplők közreműködésével többek között, mint Szemenyei János, Sári Éva, Kecskés Timea, Egyházi Géza, Vecsei László, Török Anna, Veres Mónika Nika, Stéphanie Schlesser, Csuha Lajos, Cseh Dávid Péter, Simon Panna Boglárka, Pavletits Béla, Kovács Gyopár és Károlyi Krisztián. A Sztárcsinálók legendás ősbemutatóját 1981-ben tartotta a Rock Színház hatalmas sikerrel. A darab népszerűsége azóta töretlen, az 1990-es évektől kezdve több színház vette repertoárjába és nemzetközi színházi fesztiválokra is meghívást kapott. 2020-ban egy friss, korunk elvárásainak megfelelő, izgalmas bemutatóval tér vissza Budapestre a legendás előadás. A történet az ókori Rómában játszódik, a főszereplő Néró korában, Kr. u. 54-ben kezdődnek az események, Claudius császár uralkodásának utolsó évében, és Néró haláláig tartanak. Az uralkodásra már alkalmatlan Claudius császárt felesége, Agrippina Senecával összejátszva megmérgezi, hogy Agrippina első házasságából származó gyermekét, Nérót tegyék meg császárrá. Ők ketten, Agrippina és Seneca a sztárcsinálók, az útban lévők eltakarítói, a következő felkenői, majd megbuktatói. Úgy gondolják, az ifjú császárt bábként irányítva, a háttérből gond nélkül kormányozhatják a Római Birodalmat. A költői ambíciókat dédelgető Néró azonban hamarosan felülírja Seneca és Agrippina terveit. Néró felbukkanása, tündöklése, majd bukása minden korban tanulsággal szolgál. A Sztárcsinálók című rock opera a PS Produkció bemutatásában, az Újpesti Rendezvénytér színpadán, Szente Vajk rendezésében minden generáció számára különleges zenés színházi élmény és kikapcsolódás. Az előadás a Zenés Színházért Közhasznú Alapítvány és az Újpesti Rendezvénytér együttműködésével valósul meg. Bemutató:

2020. február 1. szombat, 19.00 óra

UP Újpesti Rendezvénytér

1042 Budapest, Szent István tér 13-14.



Szereplők:



NÉRÓ Szemenyei János / Cseh Dávid Péter / Károlyi Krisztián

SENECA Pavletits Béla/ Egyházi Géza

AGRIPPINA Sári Éva / Kecskés Tímea

JUVENALIS Vecsei László / Angler Balázs

KIPRIOS Károlyi Krisztián/ Pavletits Béla

ULRIKA Veres Mónika Nika / Stéphanie Schlesser

CLAUDIUS CSÁSZÁR Csuha Lajos / Vadász Gábor

POPPEA Kovács Gyopár / Zsitva Réka

OCTAVIA Török Anna / Simon Panna Boglárka

PÉTER APOSTOL Baksa András /Ragány Misa

PÁL APOSTOL Ágoston Máté

TIGELLINUS Sándor Dávid / Illés Dániel

BURRUS Vadász Gábor / Baksa András

BRITANNICUS Scheich Dávid

ZODIUS Kovács Péter/Illés Dániel

LOCUSTA Horváth Mónika

BŐVÉRŰ NŐVÉREK Miklós Eponin, Pethő Dorottya, Porzsolt Éva



Tánckar: Vincze Kitti, Szabados Tímea, Sinkó Réka, Eöry Mónika,Köpösdi Ádám, Orosz Gergő, Szabó András, Bálint Barna/Kovács Péter



Alkotók:



Rendező: Szente Vajk

Díszlettervező: Erkel László Kentaur

Jelmeztervező: Horváth Kata

Koreográfus: Túri Lajos Péter

Zenei vezető, karmester: Balassa Krisztián

Világítástervező: Madarász János Madár

Művészeti vezető: Póka Balázs

Rendezőasszisztens: Hajós Eszter

Koreográfus asszisztens: Nagy Sarolta, Vincze Kitti

Produkciós asszisztens: Kékesi Miklós

Producer: Simon Edit



