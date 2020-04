Online előadássorozat indult a Trafóban A Trafó Kortárs Művészetek Háza online előadássorozatot indított Take a Seat! címmel. Szombat esténként olyan, az intézményhez köthető legendás és népszerű produkciókat vetítenek, amelyek nem elérhetőek a videómegosztó oldalakon. Április 4-én a Frenák Pál Társulat első, 1999-es táncelőadását, a Tricks and Tracks 2017-es felújított változatát láthatják az érdeklődők online - olvasható a társulat pénteki közleményében.

Mint írják, az 1999-ben bemutatott előadás korszakalkotónak számít mind a magyar táncéletben, mind a Trafó történetében. "Újító, komplex és absztrakt nyelvezete a szakma és a közönség köreiben is órási sikert aratott".

A produkciót többször műsorra tűzték, szombat este egy 2017-es felvételét láthatják a nézők Maurer Milán, Holod Péter, Nelson Reguera, Jurák Bettina, Keresztes Patrik, Tokai Rita, Vasas Erika és Frenák Pál előadásában.

A rendhagyó színházi eseményre a nézők a teátrum virtuális nézőterén számozott székeket foglalhatnak a www.takeaseat.hu oldalon, és innen nézhetik meg a műsorra tűzött produkciókat.

A program díjtalan, a nehéz helyzetbe került független társulatok számára azonban támogatási lehetőséget biztosítanak a szervezők.

A Trafó közleménye szerint a március 28-án indult sorozat első bemutatóján közel ezer érdeklődő tekintette meg a Soharóza, Halas Dóra és Nagy Fruzsina Tabu kollekció című catwalk- koncert jét, és 80 ezer forint adomány érkezett a társulat számlájára. [2020.04.04.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje amelia szolgáltatás [2020.04.01.]

