Egyszer Majd... - Megjelent a New Friend Request új dala Egyszer Majd… - Megjelent a New Friend Request új dala, Kovács Krisztián (Fish!) közreműködésével A budapesti, alapvetően modern metal vonalat képviselő New Friend Request zenekar a második nagylemezéről hozott el egy rendhagyó klipes dalt, "Egyszer Majd..." címmel. A szám stílusában más, mint ez eddigiek, a Fish! zenekar frontemberének vendégeskedésével, aki egyben a dalszövegért is felelős.



A két zenekart januárban láthattuk együtt a Barba Negra Music Club színpadán, de ennél sokkal régebbre nyúlik vissza az ismeretség, amiről a NFR énekese, Kerecsen László mesélt.



"Krisztiánnal 15 éves haverság van köztünk, emellett pedig közvetlen munkakapcsolatba is kerültünk, hiszen az utóbbi 3-4 (ki számolja?) Fish! klipen is közösen dolgoztunk.



Ezekből adódóan azt gondolom, az együttműködés "miértje" egyáltalán nem meglepő, az viszont annál inkább, hogy a tőlünk megszokott metalos vonaltól elrugaszkodva, egy ránk annyira nem jellemző számot hoztunk össze.



Ez a dal annyira kilógott hangulatában a lemez atmoszférájából, hogy egyszerűen nem tudtuk hova tenni, viszont annál sokkal értékesebb volt számunkra, hogy a fiókban végezze. Ezért arra jutottunk, hogy ha már különc, legyen még különcebb. Toljuk meg a punk-rock vonalat, amihez a kulcs egyértelműen Krisztián volt!"



Az "Egyszer Majd..." csak úgy, mint a lemez összes dalának, ami 'Lélekgyilkosság címmel hamarosan elérhető lesz az online zenemegosztókon!





A járványhelyzet miatt a New Friend Request is lemondani kényszerült a tavaszi lemezbemutató turnéját, ezáltal a lemez kézzelfogható formában való terjesztésén jelenleg is dolgozik a zenekar.



Az biztos, hogy beszerezhető lesz webshop segítségével az új korong, a hozzá kapcsolódó merch termékekkel együtt! [2020.04.08.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Gitár és Basszusgitár oktatás szolgáltatás » oktatás [2020.04.07.]

amelia szolgáltatás [2020.04.01.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu