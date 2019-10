Tiéd a pálya! Musical KiMitTud a Madách Színházban A Madách Színház versenyt hirdet a 2019-20-as évadban 6 és 26 év közötti fiatalok számára. A verseny célja, hogy a musical műfaja számára olyan új tehetségeket fedezzen fel, akik a musical-játszás három alapkövetelményének birtokában vannak. Az énekelni, táncolni és játszani tudó fiatalok három korosztályban indulhatnak a versenyen: 6-12 évesek, 13-18 évesek és 19-26 évesek kategóriájában. A jelentkezők a három alapkészség mellett egyéb előadóművészi képességüket is megmutathatják, például hangszeres tudás, akrobatika, bűvészet...stb. Minden jelentkezőnek rendelkeznie kell a három szakmai követelmény (ének, tánc, színjátszás) közül legalább kettővel. Tekintettel arra, hogy a verseny többfordulós, a versenyzőknek rendelkezniük kell 4-4 műsorszámból álló repertoárral, amelyek hossza egyenként maximum 3 perc lehet. A fordulók folyamán a jelentkezőnek gondoskodnia kell a zenei alapról.



A versenyzők a Madách Színház szakmai Zsűrije előtt mutatják meg tudásukat. A Zsűri tagjai:

Bencze Ilona színművész, rendező

Gallusz Nikolett színművész

Kocsák Tibor zeneszerző, karmester, a Madách Színház zenei vezetője

Köteles Géza karmester

Molnár Ferenc koreográfus, a Madách Színház tánckarának vezetője

Nagy Sándor színművész

Oberfrank Péter karmester

Polyák Lilla színművész

Szemenyei János színművész, író, zeneszerző, rendező

Szente Vajk színművész, író, rendező

Szerednyey Béla színművész, rendező

Tihanyi Ákos koreográfus, a Madách Színház tánckarának művészeti vezetője

Vaszilenko Eugenia táncművész, koreográfus

és Szirtes Tamás rendező, a Madách Színház igazgatója. A Döntőbe 15 produkciót a Zsűri juttat be, 1 produkcióra pedig a közönség szavazhat a Musical KiMitTud honlapján. Így a Madách Színház Nagyszínpadán 15+1 fő versenyezhet 2020. május 23-án a végső győzelemért. A Fődíj minden korcsoportban 1-1 millió forint, amelyet a nyertesek tanulmányaikra fordíthatnak. A Döntőbe jutottak közül a közönség internetes szavazáson választja ki a Közönségdíjast, aki szintén 1 millió forintos jutalomban részesül, amelyet ő is a tanulmányaira fordíthat. A Közönségdíj a Ki mit tud? Gála-előadásán, 2020. június 26-án kerül átadásra. Reményeink szerint a Madách Musical KiMitTud új generáció elindulását segíti. A Madách Színház a sikeres induláshoz azzal is hozzájárul, hogy amennyiben a tehetségkutató verseny beváltja a hozzáfűzött reményeinket, a következő évadban új produkciót hoz létre a Musical KiMitTud legtehetségesebb résztvevőivel. A verseny folyamán videóösszefoglalókkal, a Facebook-on élő közvetítésekkel folyamatosan tájékoztatjuk a Madách Színház közönségét, hiszen a célunk az, hogy olyan új musical-színészeket találjunk, akik a nézők körében is népszerűek. A középdöntők és az elődöntők a Madách Stúdión közönség előtt kerülnek megrendezésre. A Döntőre és a Gálaestre a Madách Színház Nagyszínpadán kerül sor, természetesen közönség jelenlétében. Jelentkezni 2019. december 6-ig lehet a Madách Színház weboldalán található űrlap kitöltésével és a jelentkező produkcióját bemutató maximum 2 db, egyenként maximum 3 perces videó feltöltésével. Kérdéseket a musical_kimittud@madachszinhaz.hu e-mail címen várunk. A selejtező előtt a beküldött videók alapján a szakmai zsűri előválogatást tart. A MUSICAL KiMitTud LEBONYOLÍTÁSA: Jelentkezési határidő: 2019. december 6. Selejtezők: január 6-24-ig

Helyszín: Tolnay Szalon

Minden jelentkező 2 db maximum 3 perces produkciót adhat elő. Középdöntők: március 5-14-ig

Helyszín: Madách Stúdió

Minden jelentkező 2 db maximum 3 perces produkciót adhat elő. Elődöntő: április 24-25-26-án

Helyszín: Madách Stúdió

Minden produkcióról felvétel készül, és a kiesettek közül a videójuk alapján a honlapon a közönség plusz egy döntőst választhat ki. Minden jelentkező 2 db maximum 3 perces produkciót adhat elő. A szavazáshoz a honlapra minden kiesett versenyző mindkét produkcióját feltöltjük, egy videóként szavazhatnak rá. A szavazás április 29-május 5-ig tart, május 6-án kihirdetjük a továbbjutó versenyzőt. Döntő: május 23. szombat

Helyszín: Nagyszínpad

Korosztályonként egy nyertest választ a Zsűri. Minden jelentkező 2 db maximum 3 perces produkciót adhat elő. Minden produkció felvételét feltöltjük a honlapra, ahol május 26-június 3-ig lehet szavazni a közönségdíjasra. A közönségdíjat a Gálaesten adjuk át. Gálaest: június 26. péntek

Helyszín: Nagyszínpad

A gálaesten valamennyi döntőbe jutott versenyző fellép új produkcióval. A Gálaesten kerül átadásra a Közönségdíj. Madách Színház [2019.10.17.]