Az érték a mérték a Madách Színházban - Musical tehetségkutató KiMitTud Nem új kezdeményezés a Madách Színházban a tehetségek felkutatása, az alkotói folyamatok felkarolása, a magas szintű zenei- táncos- és színészi teljesítmény ösztönzése. A színházi vezetés a hajdani Ki mit tud-ok szép emlékeit életre keltve, jó energiáit megidézve, újabb kezdeményezéssel állt elő. 2019. október 16-án, sajtótájékoztatón jelentette be a Madách Színház, hogy tehetségkutató versenyt indít. Szirtes Tamás elmondta, hogy szeretnék megidézni azt az izgalmas szellemi atmoszférát, azt a hatalmas indító energiát, melyet 1962 és 1996 között a Ki mit tudok hoztak létre. Céljuk, hogy műsoruk tematizálja a közbeszédet. Egy fiatal tehetségnek nagyon nehéz a pályakezdés, nehéz gyökeret verni a színház talaján. Szirtes Tamás kiemelte, hogy minden pályaszakasz közül az indulást tartja a legnehezebbnek. A most meghirdetett tehetségkutató egy olyan rendezvénysorozat lesz, ami ebben segít. A sajtótájékoztatóra két hajdani indulót is hívott direktor úr, hogy felébresszék a régi versenyek hangulatát, valamint leendő zsűritagok idézték fel saját első lépéseiket a pályán. Tóth Enikő színésznő (Madách Színház) 1977-ben indult a versenyen, ő nem is hallott a lehetőségről, de a tanárai felkészítették és benevezték. Már a válogató versenyek is meghatározóak voltak számára, lenyűgözte Baranyi Ferenc. Olyan emberekkel találkozhatott még, mint Major Tamás, Szinetár Miklós. Csodálatos és ijesztő volt, hogy ilyen formátumú művészek mondtak véleményt róla. A versenyre egri gimnazistaként ment, másnap pedig ismerte az egész város, az emberek szeretetét élte meg. Abban az évben felvették a főiskolára, mondhatni mentorra talált Szirtes Tamás és Kállai Ferenc személyében. Ungár Anikó 1963-ban, amatőr bűvész édesapja unszolására vett részt a tehetségkutatón, szinte kamaszlányként. Ma el sem hinnénk, de utálta a bűvészetet, mert ismerte a trükkjeit, átlátta és nem a csodát élte meg. A Ki mit tud ismertséget adott számára. Mérce volt, hogy olyan kvalitású művészek mondtak az emberről kritikát, akiknek a szava nagyon számít, ha ők dicsértek valakit, annak hinni lehetett, súlya volt. Ő egyéb kategóriában indult, ott fedezte fel, hogy unikális az, ha nőként van jelen a bűvész világban. Korábbi vágyát, hogy színésznő legyen ott engedte el, mert megérezte saját egyediségét, tehetségét, hihetetlen önbizalmat kapott a versenytől. Polyák Lilla zsűrizni fog a versenyben. A sajtótájékoztatón arról mesélt, hogy amikor ő kezdte a pályát, a régi Ki mit tud sorozatnak már vége szakadt, de az új tehetségkutatók még nem indultak el. Ebben a holt időszakban nehéz volt a kezdés, de találkozott Korcsmáros Györggyel a Győri Nemzeti Színház akkori igazgatójával. Még a főiskola előtt neki adta a Padlás című musicalben a Kölyök szellem szerepét. Nagy erőt adott az induláshoz ez a bizalom. Lilla szerint fontos az ember saját magába vetett hite, de ha az éppen megfogyatkozna valamiért, akkor egy színházi mester támogatása erőt adhat. Nagy Sándor a tőle megszokott humorral mesélt saját indulásáról. Számára a Ki mit tud Gálvölgyi János nevével forrt össze. Nagyon örül neki, hogy volt illetve van szerencséje többször is együtt dolgozni a művésszel. Elárulta, hogy ő részt vett az 1996-os Ki mit tud-on, „vendéglátós zenészként” tengette napjait akkoriban. Egy szintetizátoron Zámbó Jimmy számokat énekelt, a mai napig nem érti, hogy nem jutott tovább az előválogatón. Komolyra fordította a szót és elmondta, nagyon fontosnak tartja, hogy legyen fóruma a tehetség megmutatásának színházi szempontból is Magyarországon. Kocsák Tibor új aspektusát vetette fel a versenynek. Kamaszként nagyon várta a közvetítéseket. Petrovics Emil, Szinetár Miklós, Major Tamás, Pernye András bölcsességét emelte ki. Elmesélte, hogy Pernye András zenetörténetet tanított neki a Zeneakadémián. Később jött rá, hogy milyen jó, hogy az ő gondolataikat kapta meg a sorstól. Amikor a Társulat című tehetségkutatóban zsűrizett, sokszor nyúlt vissza az ő szavaikhoz, értékítéletükhöz. Azt tanulta tőlük, hogy mindenféle művészet, produkció mögött, ott kell lennie egy szellemi akkordnak és egy komoly tudásnak. Tihanyi Ákos koreográfus is zsűrizni fog. Ő arról számolt be a sajtótájékoztatón, hogy táncos pályafutása rögtön egy nagy kudarccal kezdődött. Az Állami Balettintézetből eltanácsolták, azzal a megállapítással, hogy „magából soha nem lesz táncos”. Azért egy tanácsot kapott, menjen le Pécsre, ott talán megpróbálhatja. Uhrik Teodóra balettmester karolta fel, sokat köszönhet neki, ő indította el a pályán. Később lett mentora Sárközi Gyula, aki felvette a Madách Színház tánckarába, majd pedig koreográfussá tette Szirtes Tamás. Ezek a kis történetek tanúskodnak arról, mennyire fontos az első lehetőség, az első támogató, aki meglátja a „valamit” az emberben. A színházi vezetés arra számít, hogy ez a gondolati háttér és érzelmi löket fogja áthatni a versenyt. Az alsó korhatár hat év, mégpedig azért mert csodálatos tapasztalatokat gyűjtött a Madách Színház a gyerekekről. Rendkívüli odaadással vetik bele magukat a feladatokba és erősen megformálja az életüket a színház. A felső korhatár huszonhat év. Ez az életkor, amikor egy fiatalember, talán már elvégezte a főiskolát, és a helyét keresi. A Madách Színház szeretne lehetőséget teremteni arra, hogy a fiatalok mentorra találjanak, ne sodródjanak el a pályától. A musical műfajban kell jól dolgozni a jelentkezőknek. Jól kell, énekelni, táncolni és szerepet játszani. Indul egyéb kategória, a speciális tudásúaknak, akrobaták, hangszeres zenészek jelentkezését is várják. Kapcsolódó anyagunk részletesen tartalmazza a jelentkezés és lebonyolítás minden feltételét, elemét. Jagri Ágnes [2019.10.18.]