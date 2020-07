Jó hír! Jön a Virtuózok hatodik évada A Virtuózok hatodik évada a Visegrádi Négyek tagállamai, Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia mellett Szerbia tehetségeit is bemutatja - hangzott el az M1 aktuális csatorna pénteki adásában. A Virtuózok idei műsorfolyama kilép a határokon túlra és öt ország versenyzőit várja - mondta el a műsorban Balázs-Piri Soma zongorista, a Virtuózok komolyzenei tehetségkutató korcsoportgyőztese, aki Boros Misi zongoristával együtt kiérdemelte a Magyar Klasszikus Zene Ifjú Nagykövete díjat is.

Balázs-Piri Soma hozzátette: missziójuknak tekintik, hogy a klasszikus zenét minél több emberhez eljuttassák. A Virtuózok nagy alkalom lehet minden fiatal muzsikusnak, hogy megmutassa magát, veszíteni nem lehet, ellenben sok tapasztalatot lehet szerezni - hangsúlyozta.



Felidézte, hogy a tehetségkutatónak köszönhetően a magyar nagykövetség meghívására adhattak tavaly egész estés koncertet a dohai Katara Operaházban.



A műsor mottója - Közös nyelven zenélünk - sokat elárul, és nagy élményt jelent majd, hogy a V4 országok és Szerbia is megmutathatja tehetségeit - mutatott rá Boros Misi, hozzáfűzve: remélhetőleg sok nevezés érkezik majd, hiszen rengeteg tehetség él ezekben az országokban, emellett Chopin és Liszt szülőhazáiból sok zongorista kell, hogy jelentkezzen. A Virtuózok jelentőségét többek között abban látja, hogy az első évad után 14 százalékkal többen jelentkeztek zeneiskolába, sokan elkezdtek zenélni, a családok együtt nézték a műsort, így ez családösszetartó eseményt is jelentett.



A Magyar Klasszikus Zene Ifjú Nagykövete díjról elmondta, hogy a klasszikus zenét képviselni külföldön és hazánkban nagy megtiszteltetés, és rendkívüli dolog ilyen fiatalon.



A Virtuózok V4+ Közös nyelven zenélünk című műsorfolyam az öt ország főbb tévécsatornáin futó párhuzamos közvetítéseken mutatja be a versenyzőket. A jelentkezési korhatár a zenész szólistáknál 18 év, az énekeseknél 20 év lesz. Az idei sorozatban a résztvevő nemzeteket egy-egy zsűritag képviseli majd. A jelentkezéseket július 19-ig várják a jelentkezes.virtuozok.hu oldalon.

