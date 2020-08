Legyen úgy! - Dés László vendége Szinetár Dóra lesz Szeptember első hétvégéjén a Városmajori Szabadtéri Színpadon ad koncertet Dés. Dés. Évtizedek óta fogalom a magyar zenei életben. Musicalek, filmzenék, nagy slágerek és dzsessz lemezek sora fűződik a nevéhez. Pár éve ő maga is kilépett a nyilvánosság elé a saját magának írt dalaival, leült a zongorához, és énekelni kezdte az új és a már régóta ismert számokat. 2018-ban jelent meg Az éjféli járat címmel első szólólemeze, amely átütő sikert aratott, néhány hónapon belül Platinalemez lett. Ezen vadonatúj dalait énekli.



2017 végén Nagy utazás címmel országos turnéra indult, 2018 decemberében teltházas Aréna koncertet adott, 2019-ben pedig Mi vagyunk a Grund! címmel turnézott kimagasló sikerrel.



2020-ban új műsorral, a régi nagy slágerekkel és vadonatúj dalokkal kezd újra koncertezni, a koncertek címe az egyik legnagyobb slágere, a Legyen úgy! De elhangzik majd természetesen a Nagy utazás, a Vigyázz rám, az Olyan szépek voltunk és a mára már kihagyhatatlanná vált dal a Pál utcai Fiúk musicalből, a Mi vagyunk a Grund! is.

Dés László vendége ezúttal Szinetár Dóra lesz, akivel korábban már dolgozott együtt, hiszen a Valahol Európában című Dés musical női főszerepét évekkel ezelőtt ő játszotta.



Dés Lászlót ezúttal is kiváló zenekar kiséri, nagyszerű muzsikus társai a legjobb koncertzenészek közül valók.



Ismét nem mindennapi zenei élmény várható.



Legyen úgy!



2020. szeptember 5 és 6. (szombat, vasárnap) 20:00



A szeptember 05-i koncertre az auszusztus 01-i, illetve a szeptember 06-i előadásra az augusztus 02-i jegyek automatikusan érvényesek!



