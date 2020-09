Remek program péntek estére! Riz Olivér szerzői estre készül Riz Olivért már nagyon jól ismerik a zene.hu olvasói, hiszen az utóbbi időben egyre többet találkozhatnak vele itthon koncertjein és fellépéseken, amelyekről rendszeresen beszámol oldalunk is. Olivér zenész családban született, így kisgyermek kora óta élete szerves része volt a zene. 4 éves korában kezdett zongorázni tanulni, azonban legfőképpen nem zongoristának, hanem zeneszerzőnek vallja magát. 2014-ben jelent meg első albuma, a Deep Within. Idén júniusban már ötödik albumát adta ki Hope is here címmel. Az elmúlt hónapok történései miatt nagyon aktuális az elkészült zenei anyag üzenete. Alkalmazkodva a pandémia okozta körülményekhez, a teljes lemez otthon készült, a zenétől a borítóig, csak a CD járt a gyárban. Az új album dalaival legközelebb a MagNET Házban tartandó koncerten találkozhat személyesen a közönség. A szeptember 18-án este 6-kor kezdődő előadáson Olivér történetét ismerheti meg a hallgatóság, a gyermekkortól napjainkig.



A koncerten elhangzanak gyermek és kamasz kori szerzeményei és természetesen az új lemez néhány kedvenc nótája is, amelyek segítenek az ellazulásban és megnyugtatóan hatnak lelkünkre. Az est sajátossága, hogy saját darabjai mellett, kedvenc zeneszerzője Ludovico Einaudi művei is hallhatóak. "Minden szerzeményének van egy külön üzenete. Olyan számokat szeretnék írni, melyek megnyugtatnak és teret adnak jobban megismerni önmagunkat. Hitvallásom, hogy szeretnék valami szépet adni az embereknek, pár egyszerű dalt, mely képes felváltani a mindennapi aggodalmat békével. Számomra nagy öröm zenét szerezni, így remélem másoknak is örömet szerezhetek vele" – nyilatkozta Riz Olivér a koncertről. Időpont: 2020. szeptember 18. péntek este 18 óra

Helyszín: 1062 Budapest, VI. ker. Andrássy út 98.

Helyszín: 1062 Budapest, VI. ker. Andrássy út 98.

MagNET Közösségi Ház, Hamvas terem Jegyvásárlás [2020.09.16.]

