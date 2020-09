Jön a Virtuózok 2020 November 27-től látható a nemzetközivé bővülő Virtuózok klasszikus zenei televíziós tehetségkutató hatodik évada. Ezúttal a négy visegrádi ország és Szerbia fiataljai mérik össze tudásukat. "A kormányzat támogatja a produkciót, mert a V4-eket és Szerbiát összeköti a közép-európai kultúra. (...) Büszke vagyok arra, hogy a magyar Virtuózok immár világsiker" - mondta Balog Zoltán miniszterelnöki biztos a Virtuózok V4+ szerdai sajtótájékoztatóján. Peller Mariann, a Virtuózok alapítója és producere kiemelte: a műsort 2013-ban találták ki, egy évvel később került először adásba és 1,3 millió televíziónézőt vonzott. "Fantasztikus dolog, hogy ebben a műsorban a fiatalok lehetőséget kapnak megmutatni igazi tehetségüket".



A Duna televízió mellett a cseh, a lengyel, a szlovák és a szerb tévében követhető Virtuózok V4+ Közös nyelven zenélünk című műsor négy adásában minden országból négy tehetség mutatkozik be. A szuperzsűri szerepét nemzetközi sztárok vállalták: Plácido Domingo spanyol operaénekes; Thomas Gottschalk német televíziós személyiség (mindketten jelen voltak a műsor szerdai felvételén a budapesti Origo Filmstúdióban); Gabriel Prokofiev brit-orosz zeneszerző, producer, dj (Szergej Prokofjev zeneszerző unokája); Makszim Vengerov orosz hegedűművész és Coco König osztrák színésznő.



"Bár a rockzene híve vagyok, voltam már klasszikus zenei tehetségkutató házigazdája Németországban. Nagyszerű dolog látni a fiatal zenészek elkötelezettségét és a Virtuózok lényege éppen az, hogy ezek a tehetségek lehetőséget kapnak a kibontakozásra" - fogalmazott Thomas Gottschalk, aki a verseny egyik házigazdája is.



Az állandó zsűri tagja Miklósa Erika magyar koloratúrszoprán, Alicja Wegorzewska lengyel mezzoszoprán, Gabriela Bohacova cseh zenei fesztiváligazgató, Peter Valentovic szlovák karmester, Nemanja Radulovic szerb hegedűművész (őt váltja Silvana Grujic, a Szerbiai Rádió és Televízió zenei osztályának vezetője, zongoraművész, zenetudós).



"A mai fiatalok figyelmét az internet, a YouTube vonzásában nagyon nehéz a klasszikus zene felé irányítani, ugyanakkor a Virtuózok műsor látványosan képes bemutatni ezt a csodálatos világot. Szeretném, ha ezek a tehetségek Varsóban is lehetőséget kaphatnának a bebutatkozásra" - jegyezte meg Alicja Wegorzewska. Peter Valentovic arról beszélt, hogy 8-9 éves fiatalok rendelkeznek a felnőttek virtuozitásával és muzikalitásával.



Miklósa Erika szerencsésnek nevezte magát, amiért az indulástól nyomon követhette a műsor fejlődését. "A Virtuózok mozgalom lett, az emberek és a médiumok kedvence, ezek a gyerekek példát mutatnak egy egész nemzedéknek, mert ilyen kvalitással az egész világot meg lehet hódítani". Silvana Grujic arról számolt be, hogy Szerbiában két héten belül több mint hetvenen jelentkeztek a műsorba.



A Virtuózok V4+ fő zenei témáját Plácido Domingo Jr., a maestro fia komponálta.



A zenei televíziós tehetségkutató műsor a magyar kormány és az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával valósul meg. A hat éve elindított Virtuózok a felfedezett tehetségek számára olyan fejlődési és fellépési lehetőségeket biztosít, amely egyébként keveseknek adatik meg.



A visegrádi országok, valamint Szerbia bekapcsolásával idén akár 70 millió ember követheti a műsort, a nézők a résztvevő országok kultúrájába, különleges zenei hagyományaiba is bepillantást nyerhetnek. Az öt ország a négy adásban teljesen kiegyenlített szerepet kap, minden ország felfedezettje bekerülhet a Virtuózok tehetségtámogató programjába és valamennyi, a konkrét versenyprogramon kívüli, a komolyzenét népszerűsítő projektbe.



A részt vevő öt országban helyben megtartott válogatókon a szakmai zsűri négy-négy tehetséges fiatalt választott ki. Ők, összesen huszan kerülnek be a tévéadásokba, különféle hangszerekkel vagy énekesént, hasonlóan a műsor korábbi szériáihoz.



A Virtuózok V4+ fővédnöke Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita; Piotr Glinski lengyel miniszterelnök-helyettes, kulturális és nemzeti ügyekért felelős miniszter; valamint Aleksandar Vucic szerb elnök.



A műsornak minden országból lesz egy-egy győztese, azaz összesen öt nyertest hirdetnek. A nyertes fiatal tehetségek fejenként bruttó 15 ezer eurós pénzjutalomban részesülnek, ezen felül különdíjakat is kiosztanak. Szintén lehetőséget biztosít a nyertesek számára a Virtuózok produkció egy lemezfelvétel elkészítésére, valamint felléphetnek egy nemzetközileg ismert művésszel.



A Virtuózok eddigi évadaiban felfedezett tehetségek azóta számos neves sztárral felléphettek, például Andrea Bocellivel vagy Plácido Domingóval, a legnevesebb színpadokon szerepelhettek, amilyen a New York-i Carnegie Hall, a berlini, a londoni Covent Garden vagy a Nemzetközi Fórum Tokióban.



Az elődöntőnek két fordulója lesz, országonként két-két versenyző képviselteti magát. A versenyzők erre a körre egy-egy komolyzenei darabbal készülnek, az öttagú állandó nemzetközi zsűri és az aznapi szuperzsűritag előtt egyenként bemutatják a produkcióikat, amelyeket a zsűri értékel. A döntő is két fordulóban zajlik, országonként a két-két legjobb versenyző végső összecsapása lesz a két adás.



A gálakoncert a budapesti Művészetek Palotájában lesz.



