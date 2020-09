Álarcos énekes - ő volt a tigris maszk alatt A Tigris álarc Eszenyi Enikőt rejtette! A világ legrejtélyesebb és legőrültebb showműsorának harmadik adásában Nagy Ervin Nyomozóvá lépett elő, Gáspár Laci pedig interneten keresztül jelentkezett be, a Nyomozók végül a Tigrist leplezték le! Istenes Bence kivételével mindenki örömmel köszöntette a nyomozói székben az előző évad második helyezettjét, a Robotot, azaz Nagy Ervint! Két párbaj és egy hármaspárbaj, sőt, mostantól extra nyomok is a Nyomozók rendelkezésére álltak, de hiába a vendégnyomozói segítség is, három adást követően a Tigrissel kapcsolatban mindannyian teljes homályban tippeltek, még a híresség nemében sem voltak biztosak, bár a végső tippelésnél abban, hogy nőnemű, egyetértettek.



Sebestyén Balázs szerint Trokán Nóra, a többiek szerint Ónodi Eszter volt a maszk mögött. A stúdióban ülő nézők és a Nyomozók döntése alapján, a leleplezést követően kiderült, hogy a Tigris a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznőt, Eszenyi Enikőt rejtette! Az új évad harmadik nagyszabású showműsorában elsőként a Banán csapott össze a Tigrissel, majd egy hármaspárbajon vett részt a Maki, a Dinó és a Baba, végül az Elefánt és a Béka lépett színpadra. 13 maszkról még mindig nem tudjuk, hogy kiket rejtenek! Ez a fesztivál sem marad el! A negyedik adásban újra egy vendégnyomozó foglalja el ideiglenesen Gáspár Laci helyét, aki nem más, mint a népszerű előadó, a X-Faktor mentora, Puskás Peti, aki hétfőtől párjával, Dallos Bogival a Nyerő Párosban is bizonyít! [2020.09.20.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Kreatív, ügyeskezű gitáros kerestetik zenekar [2020.09.15.]

zeneszerzés szolgáltatás [2020.08.26.]