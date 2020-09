Székesfehérvár felkészül: jön a Rómeó Vérzik!

Úgy tűnik az év elején még 70 állomásosra tervezett jubileumi turné pár koncetrjét még meg lehet tartani. Íme az első buli, egy székesfehérvári rockzajos este!

2020. szeptember 25., Székesfehérvár, Petőfi Kultúrtanszék

Októberben jelenik meg a Rómeó Vérzik friss korongja Szűk a tér címmel, lemezelőzetesként ráadásul már az első klipes dal, a No Future is napvilágot látott. Most pedig – amennyire a még mindig tartó vírushelyzet engedi – felkerekedik a zenekar, hogy hosszú pihenő után ismét a húrok közé csapva megmutassa milyen is az a vérbeli keleti rock ’n roll. Húzós riffek, odamondós, pörgős szövegek, fülbemászó dallamok: egyszóval fergeteges buli várja a közönséget a 25 éves jubileumi turné pár megtartható állomásán, első körben szeptember 25-én, Széksfehérváron, a Petőfi Kultúrtanszéken. Indulhat a rock?

Kapunyitás: 20:00

Kezdés: 21:00

Belépő: 3000 Ft

További információ és jegyek

