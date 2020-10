Képgalériák • Trip Kapcsolatok • TRIP Hajó Műfaji határokon átívelő, hibrid koncepcióval indítja évadát a TRIP Hajó A TRIP felismerte, hogy bárhová, bárkihez el tudja juttatni a kulturális tartalmait online – így a 2020/21-es évadban a hajón tervezett premierek mellett egy új repertoárt is épít, kifejezetten a virtuális térre tervezve. Az idei év és évad a szövetségekről és közös célok megvalósításáról szól a színház életében. Szabó K. István rendezi Jon Fosse: Én vagyok a szél című művét, melyet a TRIP a Szkéné Színházzal és a Transzformáció Alapítvánnyal együttműködésben mutat be. Az évad különlegességeként Shakespeare/37 címmel indítanak egy új – Shakespeare összes drámáját felvonultató – online szériát, amelyet a Dogma-filmek ihlettek. A repertoárban szerepel a Rejtő Jenő regényéből készült, augusztusban a Budapest Bárral együttműködésben bemutatott, Keresztes Tamás rendezte, A tizennégy karátos autó is. Józsa Tamás – Fabacsovics Lili: Hogyan írjunk Happy Endet? című előadásának ősbemutatója és Garaczi László: Veszteg című műve is a 2020-as esztendő bemutatói között szerepel. A nagysikerű Karanténdráma-verseny a Karanténdráma extra kiadásával folytatódik az évadban, ahol további felolvasószínházi bemutatók lesznek elérhetők. Az évadban számos zenei program is helyet kap, többek között a Kultúrpart Klub: Novák Péter és az Etnofon című programsorozata is. Márciusban, a tomboló pandémia egyik legfájóbb mellékhatása a színházak ideiglenes bezárása volt. A TRIP a világban elsőként alkalmazkodott a megváltozott körülményekhez, és március 12-én megalapította az Első Magyar Karantén-Színházat. Az egyedülálló kezdeményezésnek köszönhetően a Reuters és a The New York Times cikkei után a kínai vezető TV-csatorna, a CGTN stábja is megjelent a TRIP hajón, hogy élőben tudósítson a programjairól. A karantén alatt a hajó otthona, bázisa és befogadója tudott lenni a hirtelen fellépési lehetőség nélkül maradt színészeknek. Az egyedi kulturális platform híre 48 országban, több száz millió emberhez jutott el. Az online forma mindenki számára elérhetővé tette a minőségi szórakozás lehetőségét, a kritikus időkben is össze tudta hozni az embereket a színház, a zene és a kultúra. A TRIP csapata felismerte, hogy az online térben el tudja juttatni bárhová, bárkihez a kultúrát – így 2020/21-es évadban a hajón tervezett premierek mellett nagy hangsúlyt fektet az online térben való előadásokra. Folytatódik a TáncKedd, az Úszó Manézs és a NézőKépző//Online Powered by TRIP sorozat a hajón. A TRIP, a Qubit és az Energiaklub közös rendezvénysorozatot indít Energiahajó címmel. A havonta jelentkező beszélgetések az energiához, a klímaváltozáshoz és a környezetvédelemhez kapcsolódó aktuális témákat járják körül. A TRIP Hajó független alkotóműhely, amely összehozza a különböző színházakat, társulatokat, gondolkodókat, műfajokat. Egy hely, ahol az alkotóknak lehetősége van kilépni a megszokott kőszínházi keretekből. A kortárs művészeti térben a színház, a cirkusz, a film, a tánc és a zene nemcsak harmonikus egységben szolgálja a közönséget, hanem kreatív összeolvadásukból olyan produkciók jönnek létre, amelyek átlépik a hagyományos művészeti korlátokat. Programjainkról bővebben: Jon Fosse: Én vagyok a szél a Szkéné Színház, a TRIP Hajó és a Transzformáció Alapítvány közös előadása Kovács Ágnes Anna emlékére Premier: október 12., hétfő, 19.00 Különleges vállalkozásra készül a Szkéné Színház, a TRIP Hajó és a Transzformáció Alapítvány: első közös előadásuk Jon Fosse ritkán játszott, Én vagyok a szél című posztdramatikus szövegére épül, kiegészítve a tánc, a kortárs zene és a vizuális művészetek eszközeivel. A TRIP Hajó független alkotóműhely, ami összehozza a különböző színházakat, társulatokat, gondolkodókat, műfajokat. A produkciót Szabó K. István rendezésében október 12-én mutatják be a TRIP Hajón. Alig-alig tűnnek fel a magyar színpadokon Jon Fosse dramatikus szövegei, pedig a kortárs norvég irodalom egyik emblematikus lakjáról beszélhetünk. Drámái, melyek rendre egy messzi, kopár tengerpartra kalauzolnak, egyszerre igyekeznek megragadni a belső és külső tájakat, a bonyolult időkezelés és az absztrakt, pszichologizáló szövegfolyam mind-mind az intenzív érzelmi világ megteremtésének költői eszközei. A rendező, Szabó K. István több éve készül Szorcsik Krisztával és Fazakas Júliával az Én vagyok a szél bemutatójára. A Fosséra jellemző nyelvi-ritmikus komplexitásból is következik a produkció összművészetisége: Szabó K. István zeneszerzőnek a többszörösen díjazott Cári Tibort kérte fel, az elsősorban improvizációkra épülő koreográfiáját pedig Böjti Natália, a Magyar Táncművészeti Egyetem hallgatója készíti. Az alkotócsapat első közös munkája októberben két alkalommal, 12-én és 13-án, este 19 órától látható a TRIP Hajón. Józsa Tamás – Fabacsovics Lili: Hogyan írjunk Happy Endet? Premier: október 24., szombat, 19.00 Fabacsovics Lili és Józsa Tamás új előadása, a Hogyan írjunk Happy Endet? tizenhárom képben mutatja be egy félresikerült ismerkedés történetét és betekintést enged a mai huszonévesek (karantén előtti) világába. Mi minden lehet egyetlen este hozadéka? Olykor egy egészen új élet, olykor csak a gyötrelmes másnap. Fabacsovics Lili drámája keserű humorral fűszerezett, szereplői talányosak, életük csupa titok és hazugság, miközben mindannyian a boldogságot keresik. Józsa Tamás különleges világú, fülbemászó zenéjén keresztül a szereplők egy pillanatra megnyílnak, aztán tovább sodródnak az eseményekkel, elbeszélnek egymás mellett, makacsul ragaszkodva sajátos meggyőződéseikhez. Mégis, hogy lesz ebből happy end? A produkció a TRIP és a Hogyan írjunk... csapatának ősbemutatója. Rejtő Jenő: A tizennégy karátos autó - koncertszínház a Budapest Bárral - Következő előadás: október 31., szombat, 19.00 Az utánozhatatlan humorú Rejtő Jenő írói fantáziája külön világot teremtett a magyar regényirodalomban. Legnépszerűbb műveinek egyike, A tizennégy karátos autó szeptemberben bemutatott előadása az idei évad koncertszínházi szenzációja: a talpig önérzetes Vanek úr, a Szahara, a francia idegenlégió és egy szerelmi történet körül zseniális ponyvaparódia szövődik. Több generáció kedvenc regényírója egy olyan zenekart is megihletett, amely stílusával, zenei sokoldalúságával minden korosztályt elbűvöl: az előadás kulcsjeleneteihez a Budapest Bár zenészei és a kitűnő dalszerző, Szűcs Krisztián írtak dalokat. Így lett Gorcsev Iván, Vanek úr és Vendier őrmester sivatagi ámokfutásából varázslatos összművészeti élmény. Mivel a koncertszínház legalább annyira színházi, mint zenei élmény, a dalokat nem énekesek, hanem nyolc kitűnő színművész adja elő: Dankó István, Lengyel Benjámin, Mentes Júlia Virgínia, Mertz Tibor, Mikó István, Rába Roland, Szécsi Bence e.h., Tóth Balázs e.h. A produkció rendezője és egyben díszlettervezője a Jászai Mari-díjas Keresztes Tamás, aki Divinyi Rékával együtt adaptálta színpadra a regényt. A zenekar élőben, koncertszerűen játszik, a színpadi jeleneteket a vibráló hangulatú dalok fűzik össze. Ám nemcsak a zene és a színjáték, hanem a Keresztes Tamás által létrehozott látvány is fontos része annak a vállalkozásnak, amelyik Rejtő írói világából új műfajt, zenés „képregényszínházat” teremt. Következő online bemutatónk: Shakespeare/37 Tervezett premier: november Az első websorozatunk – Jelenetek egy háztartásból – sikere láttán úgy döntöttünk, hogy feltárjuk a médium további lehetőségeit. Olyan projektet kerestünk, amely a magyar és a nemzetközi közönség figyelmét egyaránt felkelti, így döntöttünk William Shakespeare mellett, a sorozatban az ő műveit gondoljuk újra. A Shakespeare/37 címet viselő projekt kizárólag az online látható. A Dogma-filmek által inspirált, 20-30 perces webepizódokat egyetlen kamerával vesszük fel, Budapest egyedi, rejtett, szokatlan helyszínein. A grandiózus kezdeményezés egy hosszú távú projekt, 37 epizódot forgatunk le – Shakespeare összes drámáját feldolgozva – egy év alatt, kortárs magyar drámaírókkal együttműködve. A sorozat októberben debütál a Rómeó és Júliával. Az egyes epizódokban olyan alkotók és színészek működnek közre többek között, mint Hegedűs D. Géza, Láng Annamária, László Zsolt, Szikszai Rémusz, Szőke Abigél, Tóth Ildikó, GyörgyiAnna, vagy Rába Roland. A TRIP virtuális „társulatába” több száz budapesti, vidéki és határon túli alkotó tartozik, akik örömjátszani jönnek a hajóra. Garaczi László: Veszteg Tervezett premier: november Garaczi László Veszteg című, az Első Magyar Karantén-Színház és a Litera karanténdráma-pályázatára készült művének ősbemutatója. „Az első előtti perc csíkos tapéták ketrecében. Nem áll meg az élet, a természet ügyei, a betegségek, a közömbös kataklizmák, a rettegést is ideszámítva, minden unalomba fullad, magányok tébolyává oszlik. Elhalnak a szervek, amiknek létezéséről nem tudtunk, elbomlik a szemét az utcán. Jó lesz nekünk, elfelejtjük a szégyent, a távolság boldogságát. Gyarapodunk ismeretben, dúsulunk, nevelődünk, tömött zsákok, horpadt remény, gügyögő terror” – írja Garaczi László az előszóban. Az előadást Bíró Bence rendezi, játsszák: Csákányi Eszter, Hajduk Károly, Kurta Niké, Terhes Sándor. TáncKedd A TáncKedd a TRIP 2020 szeptemberében folytatódó eseménysorozata, ahol kedd esténként különleges táncelőadásokkal várja a közönséget a Szilágyi Dezső térnél állomásozó TRIP hajó. A programban résztvevő előadók és társulatok: Batarita, Duda Éva Társulat, Fehér Ferenc, Góbi Rita Társulat, Grecsó Zoltán/Willany Leó, TranzDanz, Pataky Klári Társulat, PR-Evolution Dance Company. A TáncKedd célja a minőségi előadások prezentálásán túl egy alkotóközösség létrehozása, amelyben a művészek együttműködve, egymást figyelve és inspirálva hoznak létre és mutatnak be új produkciókat. A TRIP hajó különleges, változatos terei helyspecifikus előadások létrehozására is inspirálták a koreográfusokat. A kortárs művészeti térben a színház, a tánc és a zene nemcsak harmonikus egységben szolgálja a közönséget, hanem kreatív összeolvadásukból olyan produkciók jönnek létre, amelyek átlépik a hagyományos művészeti korlátokat. A TáncKedd missziója, hogy segítse a fiatal táncművészeket, koreográfusokat az alkotásban és helyszínt biztosítson bemutatóiknak. Küldetésünknek tekintjük, hogy felelősséget vállaljunk a fiatal művészek mentorálásában, lehetőséget adva, hogy tapasztalatot szerezzenek, és kreativitásukhoz teret kapva, egy támogató közeget maguk mögött tudva indulhassanak el pályájukon. A TRIP mint kulturális közeg tágabb arculatához igazodva a TáncKedd is elhivatott az innovatív, kísérletező gondolkodású csoportok alkotómunkájának támogatásában és befogadásában. Gyermekszínházi előadások A pandémiás helyzethez alkalmazkodva, NézőKépző//Online Powered by TRIP címmel folytatódik a TRIP gyermekeknek szóló sorozata. A közel 10 éves múltra visszatekintő ifjúsági programsorozat a Merlin Színházban indult, az Átriumban folytatódott, 2017 óta pedig TRIP-en működik. Ez idő alatt több ezer fiatal és idősebb fiatal fordult meg a NézőKépző eseményein, ami arra ösztönözte az alkotókat és a szervezőket, hogy a pandémiás körülmények között online folytassák a sorozatot. A széria új elemei a hétvégenként délelőtt streamelt gyermekszínházi előadások, külön megcélozva a kisiskolásokat, vagy a még fiatalabb nézőket. A NézőKépző olyan történelmi/tudományos témákat dolgoz fel új nézőpontból, különféle művészeti eszközökkel, amelyek nem csak aktualitásuk, de a fiatalok és a kicsik életéhez szorosan kötődő elemek miatt is különlegesen élvezhetők. Úszó Manézs Nem hagyományos cirkuszi térben, a Magács László vezette TRIP Hajón az idei évadban is kitüntetett szerepet kapnak az Úszó Manézs című sorozat keretében a cirkusz, tánc, vizuális művészetek és artisták összművészeti produkciói. Két évtizede a Magács László rendezte Csillagkapu című produkció volt az első cirkuszszínházi előadás Magyarországon, a mára már hagyománnyá vált előadások emlékezetes nézői élményt nyújtanak. A különleges helyszínnek köszönhetően a cirkuszi számok eddig sosem látott közelségben nézhetők meg. [2020.10.05.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Kotta gyűjtemény zongoristáknak kotta [2020.10.04.]

Kreatív, ügyeskezű gitáros kerestetik zenekar [2020.09.15.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu