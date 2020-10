Álarcos énekes - ő rejtőzött a Kakas maszk alatt Dupla leleplezés az ötödik adásban! Az Álarcos énekes ötödik adásában, a műsor történetében először két leleplezés is történt! Rögtön a műsor elején egy váratlan fordulattal, az egyik maszk saját otthonából leplezte le magát, mert a koronavírus járvány miatt búcsúzni kényszerült az Álarcos énekestől! Ezúton kívánunk jobbulást a Röfinek, aki a népszerű színésznőt, Liptai Claudiát rejtette!



De a Röfi álarc továbbra is versenyben marad! Egy vadonatúj sztár bújik a jelmezbe jövő héttől! A nyomozás folytatódik. Maszkot fel! Kit rejt az álarc?



Nagy Ervin és Puskás Peti vendégnyomozása után Gáspár Laci visszatért hivatalos nyomozói székébe, így újra teljes erővel koncentrálhat feladatára, azaz, hogy kiderítse: kit rejt az álarc?



A Nyomozók és a stúdióban helyet foglaló nézők döntése alapján az Álarcos énekes ötödik adásában a Kakas lepleződött le! A maszk mögött pedig a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas opera-énekesnő, Miklósa Erika volt!



Az újra összeállt és kiegészült nyomozói csapat ezúttal sem ért el sikeres gyanúsítást! A végső tippeknél, mindenki más névvel próbálkozott pontot gyűjteni a csapatnak, de az összhang ellenére még a nagyon magabiztos Hargitai Bea sem találta el a leplezettet. Szerinte Gregor Bernadett volt a maszk mögött, Gáspár Laci “torpedó-tippje” szerint Trokán Nóra, Sebestyén Balázs Peller Annára gondolt, Csobot Adél szerint pedig Barabás Évit rejtette a Kakas álarca. A Nyomozók így továbbra is sikeres találat nélkül folytatják a munkát!



A különleges, dupla leleplezést hozó ötödik adásban először az Elefánt a Bikával, majd az Egér a Kakassal, végül pedig a Zebra a Makival párbajozott.



Az országos találgatás folytatódik!



Még 11 maszk van versenyben a világ legőrültebb és legrejtélyesebb showműsorában!

