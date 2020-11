Dolhai Attila: "A gondolatok, az érzések nem várnak semmire" Dolhai Attila a Visszatérés (2018) és a Mi muzsikus lelkek (2019) című albumával színházi élményeit foglalta össze. A dupla musical és az operett válogatás lemezbemutató koncertjét 2020.október 30-án és 31-én tartotta a Budapesti Operettszínházban. A koncertről kérdeztem és a hamarosan megjelenő új szerzői dalokról, melyből egyet már hallhatott is a közönség. Mikor egy éve beszélgettünk, még csak tervezgetted a koncerted, de voltak dilemmáid. Erre bizony már nem emlékszem. Voltak dilemmáim? Ha említed, biztosan voltak… Talán a sok anyag miatt lehettek, hiszen a Visszatérés egy dupla album és a megjelenése után elmaradt a lemezbemutató koncert. A Mi muzsikus lelkek CD is csupa nagyáriát tartalmaz. Talán az lehetett a dilemma, hogy a két kiadvány anyaga - musical és operett - bemutatható-e egy koncerten, és ha igen, akkor vajon milyen tematika szerint alakuljon a műsor. Megvalósítottad a terveid, de gondolom voltak benne segítőid? Az elmúlt hétvégén megtartott koncert volt a két album megjelenésének a csúcsa. De előbb a lemezeknek kellett megszületniük, ehhez bizony a közönségen túl, támogatókra, és segítőkre is szükség volt. Partnereim a CarNet cégcsoport és az Exim Kábel Kereskedelmi Kft. voltak. A Budapesti Operettszínház adott otthont a rendezvénynek. Amikor Kiss-B. Atilla főigazgató úrhoz bekopogtunk, hogy szeretnénk egy koncertet, első szóra azt mondta, hogy természetesen, és szeretné, ha a lehető legjobb minőségben szólalna meg a zenei anyag, ezért minden technikai feltételt a rendelkezésünkre bocsájt. Ez nem mindennapi felajánlás, és ezúton is köszönöm. Így gyakorlatilag az egész színház részt vett az előkészületekben. Pfeiffer Gyula főzeneigazgató úrnak is köszönettel tartozom, mert ragaszkodott ahhoz, hogy teljes zenekari létszámmal álljon mögöttem az Operettszínház. Csodálatos érzés volt megtapasztalni milyen szeretettel és odaadással dolgoztak a kollegák, mind a színpadon, mind a hátérben. Néhány közvetlen munkatársamat név szerint is meg kell említenem: a rendezőt, Angyal Mártit, a koreográfust, Lénárt Gábort, és külön köszönöm Jenei Petrának és Mátrai Borinak az önzetlen támogatást, nélkülük nem jöhetett volna létre a koncert. Tudatos, átgondolt koncepció jellemezte az estét. A dalok kiválasztása milyen szempontok szerint történt? Hosszú folyamat volt, mire a koncert anyagát segítőimmel összeállítottuk. Szerettem volna, ha nem csak egy dallistát kapnak a nézők, hanem minden dalhoz különleges érzések, emlékek kapcsolódnak. Először kiválogattuk a sok-sok nagy dal közül azokat, amiket a legjobban szeretünk, azután azokat, amelyek jól „működtek” a koncerteken, fellépéseken. Nagyon szereti őket a közönség. De szerettem volna, ha a jól bevált dalokkal elérhető hangulatot, további meglepetések színesítik, vendégek, különleges dalok, történetek. Volt miből válogatni. A sok gyönyörű, nagyívű dalt látva, felmerült a kérdés hogy vajon a harmadik lassú szám után mitől nem fog elaludni a néző? Teljesíthető koncertet szerettem volna, amit végig is bírok énekelni. Hiszen 2X1 óra nem kevés, és ha közben még beszélek is… Először belegondolni is szörnyű volt. Csak később vetődött fel, hogy melyik dal hol szerepeljen a műsorban, mit hagyjunk ki, mit tegyünk be? Mitől lesz egységes a koncert? Hogyan érjük el, hogy minél több kedves partnerem ott legyen velem valamilyen módon, de legyen időm énekelni is? Szóval Mártival, és Borikával sokat sakkoztunk, mire kiforrta magát a végleges műsor. A próba képekben - klikk a fotóra Énektechnikai szempontból mennyire nehéz, hogy musical és operett slágereket szedtél csokorba? Nagyon nehéz. Előfordul más fellépéseken is ez a szituáció, de nem ilyen mennyiségben és nehézségben. Arra pedig végképp nem számítottam, hogy egy nagy próbaidőszak végén lesz ez a koncert. Tavasszal még nem így terveztük. Hiszen előző héten volt a Bozsik Yvette által rendezett Marica grófnő nagyoperett premierje. A főpróbahét feszültsége, a bemutató izgalma és sikere, a hétvégi előadások után, kedden volt egy pihenőnapom, és szerdától már a koncert közvetlen előkészületei zajlottak. Azzal is sokat játszottunk, hogy a két műfaj dalait, hogyan osszuk el. Két külön felvonásban? Énektechnikailag szerencsésebb lett volna, ha operettel kezdünk és musicallel zárunk. De a műsor így a nézők számára lett volna nehezebb. Ezért úgy döntöttünk, hogy mindkét felvonásban szólaljon meg mind a két műfaj, és próbáljuk olyan dalokkal előkészíteni a műfaji váltást, ami ezt segíti. Szóval volt egy kis izgalom, hogy elérünk-e a végéig. Hála Istennek, sikerült. Angyal Márta a koncert rendezője, és Lénárd Gábor a koreográfus mikor kapcsolódott be a munkába? A kollegákkal májusi koncertre készültünk, így már februárban elkezdődött az egyeztetés a tervekről, szándékokról. Ismert okok miatt azonban, gyakorlatilag október elején indult újra a munka. A megálmodott tavaszi lemezbemutatót, nyáron és az ősz elején egy hét állomásos országos turné követett volna. A tárgyalások elkezdődtek, és már láttunk fix dátumokat és helyszíneket kirajzolódni, de ez sajnos nem tudott megvalósulni. Szomorú voltam, hogy a budapesti koncert elhalasztásra került. Hatalmas öröm, hogy az elmúlt hétvégén sikerült bepótolni. Boldog vagyok, hogy két sikeres és reményeim szerint a közönség számára emlékezetes koncerttel zárhattuk a várakozás időszakát. Az országjárás egyelőre tervezhetetlen, de a gondolatok, az érzések nem várnak semmire, így az alkotás folyamatos maradt csak épp más fórumokon. Az imént úgy fogalmaztál, hogy „szerettem volna, ha a hangulatot további meglepetések színesítik”. A produkció rendezői feladataiban mekkora volt a szereped? Természetesen elmondtam, hogy mit szeretnék, de mindenki nagyon kreatív volt a csapatban. Azt például én szerettem volna, hogy az elektromos gitár ott legyen a színpadon. A szerepek életre keltéséhez a kollégáim először egy kiállítást akartak csinálni az előtérben a jelmezeimből. Ezt váltotta fel a színpadi megjelenítés. Próbáltunk utalni a szerepre, a darabra a dalok megrendezésénél, így került a szék a színpadra, utalva az Oltári srácok musicalnek arra a pillanatára, mikor a többiek felhoznak egy hölgyet a színpadra és neki énekelem a dalt. Szeretem a koncerteknek azt a részét, mikor ilyen, vagy ehhez hasonló interakció alakul ki a közönséggel. A lemezbemutató koncerten bizonyára sok olyan néző is volt, aki a pályámat talán nem követte a kezdetektől, nem látott minden előadásban, de így hangulati képet ők is kaphattak. A kollégák éteri bejelentkezésének ötlete az enyém volt, de csak irányt mutattam. Angyal Márti kitalálta, megírta, megbeszéltük, leegyeztette, összevágta… Amikor felkértem a barátaimat, kollégáimat - köszönet nekik érte! - első szóra igent mondtak. Kerestünk a dalokhoz köthető szituációt, ami esetleg egy kis humort is rejthet magában, és persze egy kis stand-up is belefér egy szóló koncertbe, hogy személyesebb legyen. A szerepek képekben - klikk a fotóra Fischl Mónika, Janza Kata, Vágó Zsuzsi arcán végig boldog mosolyt lehetett látni a koncerten. Nekem azt mondták az ismerőseim, hogy mindenki mosolygott, a vendégeimen túl a zenekar tagjai, Makláry László karmester úr, a táncosok is nagyon élvezték. Az volt az érzésem, hogy volt valami mámorító a levegőben. Ezt éreztem a közönség soraiból is. Makláry László és közted valami példátlan szövetséget lehetett felfedezni a koncerten. Fél szavakból, pillantásokból, mikro mozdulatokból is értitek egymást? A Visszatérés albumot Silló István dirigálta, a Mi muzsikus lelkek CD-t Makláry László és Pfeiffer Gyula az Operettszínház főzeneigazgatója. Én a fejlődést a folytonosságban, valamint az új impulzusok megfelelő arányában látom. Istvánnal egy nagyon nagy, és szép anyagot készítettünk, méltón emlékezve közös sikereinkre. Makláry László karnagyúrral is szerettem volna ezt átélni, miután a pályám elmúlt tizennyolc évében, nagyrészt ő dirigált a színházban, mindkét műfajban. Számomra nagy biztonságot jelentett a koncerten, a közös szakmai múltunk. A kislányod, inkább nagylányod… Gyönyörűen énekelte Iluska belépőjét. Abban a percben apa voltál a színpadon? Luca lányom a Bartók Konziban tanul, és jelezte, hogy ha lehet, szívesen énekelne valamit. Akkor tudtam, hogy nekem ez lesz a koncert legszebb része. Nagyon örültem neki. Azt hiszem, nem túlzok, ha azt mondom, hogy mindannyiunk örömére. Ez olyan „szülői dolog”, akárhányszor hallgatom, nézem, mindig könny szökik a szemembe és összeszorul a torkom. Azt hiszem ilyen az isteni ajándék. Szülőnek lenni nagyon nagy boldogság, amikor láthatod a kiteljesedés felé tartó lépéseket. Csak most tudatosult bennem, hogy minden életszakasznak megvannak az első lépései. Igen, tizen- és huszonévesen is vannak első lépések. Ez csodálatos, és remélem, hogy Emma és Anna lépéseinél is ott lehetünk. A koncert egyik meglepetése volt, hogy az új albumodról hoztál egy kis ízelítőt. A dalpremier mély, őszinte kitárulkozást sugall az új szerzemények által. Mire számíthatunk? Igen meglehetősen őszinte anyag készült, én inkább a HITELES, vagy ÉRETT szót használnám rá. A koncerten elhangzott dalt a saját élethelyzetem inspirálta, de próbáltam nem kisajátítani ezt az érzést. Törekedtem az egyszerű fogalmazásra, közlésre. Szeretném, ha a hallgatók felismernék a dalokban a saját gondolataikat, a korábban átélt érzéseiket. Örülök annak, ha egy új élethelyzet, új értelmet tud adni a dalaimnak is. Talán ezek a nóták segíthetnek egy-egy nehéz szituációt átvészelni, rámutathatnak arra, hogy más is átélt hasonlókat, és lám, van kiút. Mire utal a Genezis (eredet, származás, kezdet) cím, ez a te történeted lesz? Nem szándékoztam egy kerek történetet írni, bár van a dalok között összefüggés. Szerettem volna, ha a számok egymástól függetlenül is értékesek. Amikor zűrzavaros körülöttem a világ, akkor mindig ahhoz a dologhoz nyúlok vissza, amit eredetnek nevezünk. A biztos pont a tévelygéseimben, kirándulásaimban. Ez a zenében nekem a gitár, és a legősibb lüktetés, a dob. A dalszövegekben az én történeteimet vagy képzelt történeteimet írtam meg, az életben itt-ott meghozott döntéseimnek, okát vagy sztoriját éneklem. Hogyan lesz az album hozzáférhető a közönség számára? Az új dalokat már szerzői minőségben jegyzem, alkotótársaim Brandenburg Máté, Brandenburg Ádám, Csiszár Ferenc Csiszi, Molnár Tamás, Kovács Adrián és Nagy Zsolt Liszi voltak. A pop-rock műfajában szólal meg. Terveim szerint, első körben netes felületem egyikén lehet majd letölteni a tíz dalból álló albumot. Ennek mikéntje az előkészítés fázisában van. Hamarosan tájékoztatni fogom a rajongókat, hogy mikor, hol és hogyan juthatnak hozzá a Genezis című albumhoz. Szeretném, ha legkésőbb november végéig eljutna a közönséghez. A koncert képekben - klikk a fotóra Az interjút készítette Jagri Ágnes

Fotó: Petró Ari [2020.11.05.] Megosztom: