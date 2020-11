Én is voltam - Új dallal jelentkezik a megújult Góbé

A Góbé csavaros népi popzenéjével az elmúlt 13 év alatt már bejárta az egész Kárpát-medencét és fél Európát, ezreket táncoltatva meg zenéjükkel. A zenekar idén komoly változásokon ment át, ugyanis áprilisban két tagcserén is átestek, ám az új emberekkel új energiák is érkeztek a csapatba és máris itt a közös munka eredményeként az első új Góbé-dal, az Én is voltam. A Góbé csavaros népi popzenéjével az elmúlt 13 év alatt már bejárta az egész Kárpát-medencét és fél Európát, ezreket táncoltatva meg zenéjükkel. A zenekar idén komoly változásokon ment át, ugyanis áprilisban két tagcserén is átestek, ám az új emberekkel új energiák is érkeztek a csapatba és máris itt a közös munka eredményeként az első új Góbé-dal, az Én is voltam.

A Góbé az elmúlt években bebizonyította, hogy a népzene és korunk zenéi tökéletesen megférnek egymás mellett, új, izgalmas hangképeket létrehozva. A zenekarból idén áprilisban kivált a korábbi frontember, Csasznyi Imre, valamint nagybőgősük, Timár Márton is: „13 éve létezik a zenekar, többször volt már tagcsere, de hogy egyszerre kettő, az még új volt mindenkinek. A legfontosabb ok szakmai volt: más zenei irányt képzeltünk a továbbiakban. Egy rövid meghökkenés után eldöntöttük, hogy nincs mese, új arcok kellenek” – meséli a változásról Czupi Áron, a zenekar dobosa.



– „Először bőgőst találtunk Hegyi Zoltán személyében. Jazzbőgőn végzett az Zeneakadémián, ami a zenekar hangzása szempontjából egy eddig nem látott világot teremtett. Várai Áront pedig Zoli ajánlotta be, aki később az énekesünk és frontemberünk lett. Ezek mellett kiváló táncos, népi dobos, furulyás és dudás (és még ki tudja, mit nem mutatott meg magából). Népzenét dolgozunk fel – ez továbbra sem fog megváltozni –, de a zenei alapok az új felállásban az eddiginél jobban a könnyűzene felé tendálnak.”

Én is voltam:





A két új tag friss energiákat is hozott a zenekarba és egyből belevetették magukat a munkába. Kevesebb, mint két hónap alatt fejest ugrottak a koncertezésben, miközben stúdióztak is. Ez utóbbi eredménye a megújult felállás első dala, az Én is voltam: „A dal témája azt a hangulatot írja körül, amikor egy átbulizott este utáni másnapos reggelen hazafelé ballagva, vagy még a buli helyszínén a frissen véget ért kapcsolatodon agyalsz, és mindig arra jutsz, hogy nem dönthettél volna jobban. Már korábban elkezdtük megcsinálni a számot. A munkafolyamatunk általában viszonylag lassú. A ráeszmélés, hogy egy bizonyos népi dallam milyen jól illeszkedik valamilyen könnyűzenei stílusra, általában gyorsan megvan. Ezután jön a pepecsebb rész, amikor kicsit jobban beleássuk magunkat az adott műfajba, az ötletek már-már végtelen sorát kipróbáljuk, szerkezetet alkotunk és a végén kicsit lecsiszoljuk a nótát. Így volt ez az Én is voltammal is. Hosszú folyamat volt, és reméljük, nem csak mi gondoljuk úgy, hogy megérte.”

A dalhoz hamarosan klip is érkezik, a közeljövőben pedig újabb számokkal jelentkezik a csapat.

[2020.11.08.]