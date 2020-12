Új fizetős streamingszolgáltatást indít januártól az Opera Új fizetős streamingszolgáltatást indít januártól a Magyar Állami Operaház Opera Otthonra címmel. A fizetős szolgáltatás a korlátozások fennállásáig egyszeri, folyamatos megtekintés mellett teszi elérhetővé a Magyar Állami Operaház és a Magyar Nemzeti Balett legfrissebb produkcióit - közölte a Magyar Állami Operaház csütörtökön az MTI-vel.

A sorozatban szombat estkénként 7 órától az InterTicket (jegy.hu) felületén a januári bemutatók közvetítései és népszerű repertoárelőadások felvételei is elérhetők lesznek. Az új szolgáltatással párhuzamosan az Opera Facebook oldalán a jövőben is sugározza ingyenes sorozatait.



Az Opera bevezetésként előzetes regisztrációt követően A diótörő december 24-i és 25-i ingyenes online közvetítését, valamint január 1-jén délután 3 órától éjfélig 2014-es újévi gálájának koncertfelvételét is elérhetővé teszi az InterTicket platformján. A 2014-es újévi operagála felvételén Beethoven IX. szimfóniája is felcsendül Szabóki Tünde, Mester Viktória, Fekete Attila és Bretz Gábor, valamint a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekar és az Operaház Énekkara (karigazgató: Szabó Sípos Máté) közreműködésével, vezényel Pinchas Steinberg.



Az Opera Otthonra elnevezésű új streamingszolgáltatáson keresztül elsőként Purcell A tündérkirálynő című művének 2016-os felvétele lesz elérhető január 9-én este 7 órától. Az előadás főbb szerepeit Baráth Emőke (Tündérkirálynő), Fried Péter (Költő), Gianluca Margheri (Idegen), valamint Ducza Nóra, Szemere Zita, Daragó Zoltán, Rab Gyula és Szappanos Tibor alakítják. Közreműködik a Magyar Állami Operaház Zenekara és Fekete-Kovács Kvintett, vezényel Benjamin Bayl.



Január 16-án este 7 órától Venekei Marianna koreográfus Tennessee Williams drámájából Dés László zenéjére készített első egészestés alkotása, A vágy villamosa lesz elérhető. Az előadásban közreműködik Balaban Cristina (Blanche) Majoros Balázs (Stanley) Tarasova Kateryna (Stella) és Bajári Levente (Mitch), valamit Darab Dénes, Rónai András, Radziush Mikalai, Taravillo Carlos és a Magyar Nemzeti Balett tánckara.



Január 23-án este 8 órától lesz látható Vecsei H. Miklós új rendezésében Mozart Szöktetés a szerájból című daljátéka. A magyar nyelven, Varró Dániel új fordításával és Kiégő Izzók vetítéseivel készülő, friss produkcióban a főszerepeket Wunderlich József (Szelim basa) Miklósa Erika (Konstanze), Rácz Rita (Blonde), Balczó Péter (Belmonte), Szerekován János (Pedrillo) és Gábor Géza (Ozmin) alakítják. A Magyar Állami Operaház Zenekarát és Énekkarát (karvezető: Csiki Gábor) Halász Tamás dirigálja.



Január utolsó hétvégéjén két régen látott, egykor népszerű magyar egyfelvonásos opera lesz látható, amelyek új bemutatóit Galambos Attila új magyar fordításában Varga Bence állítja színpadra, az Opera Zenekar és Kórus (karigazgató: Csiki Gábor) közreműködésével, Oliver von Dohnányi karmester irányítása mellett.



Január 30-án Dohányi Ernő Simona néni című vígoperáját tekinthetik meg az érdeklődők. A főbb szerepeket Megyesi Schwartz Lúcia (Simona néni), Miksch Adrienn (Beatrice), Sáfár Orsolya (Giacinta), Varga Donát (Ghino gróf), Cseh Antal (Florio gróf) és Pataki Bence (Nuto) alakítják.



Másnap, január 31-én Hubay Jenő A cremonai hegedűs című egyfelvonásosának bemutatója szerepel műsoron Köpeczi Sándor (Ferrari mester), Sáfár Orsolya (Giannina) Ninh Duc Hoang Long (Sandro), Sándor Csaba (Filippo) és Palerdi András (Polgármester) közreműködésével.



A fizetős szolgáltatások megjelenésével párhuzamosan az Opera Facebook-oldalán folytatódnak az ingyenes közvetítések is. Januártól az Tercett-Trió-kamaraestek hétfőnként, az OperaSzerda opera-keresztmetszetei szerdánként, a MaszkaBál-áriaestek pedig pénteken és vasárnap jelentkeznek továbbra is este 8 órai kezdettel. MTI [2020.12.18.]