A Dal 2021 nap a Beat-en Február 22-én egész napos programmal készül a Beat digitális rádió A DAL előadóival együtt! A Beat a legutóbbi tematikus nap keretein belül a Hangfoglaló Program induló előadóit mutatta be, most pedig egy újabb tartalmas programmal készül: február 22-én a A Dal 2021 lesz a középpontban!



Reggel 10:00-tól a műsor minden órájában vendégül látunk egy indulót a Beat stúdiójában, amit a hallgatók live stream-en is követhetnek a rádió Facebook oldalán . A nap folyamán rádiók történetében először hangzik el mind a negyven induló dal is!



Andelic Jonathan - Jota, a Chain Bridge Pop, a Down for Whatever, Nagy Szilárd és Ragány Misa, Katona Petra, valamint YOULI is mesél majd A DAL-ról, tervekről, így a Duna TV-ben oly távolinak tűnő előadók közelebb kerülhetnek hozzánk is.



Még ennél is több meglepetéssel várja a hallgatókat a két műsorvezető: Rédl Ádám és Szabó István!



A Beat az ütős alternatíva online rádió Rédl Ádám vezetésével indult útnak, hogy támogassa a hazai könnyűzenei életet, segítse azokat a fiatal tehetségeket és friss formációkat, akik nem feltétlen illenek bele a mainstream palettába.



A Beat célja, hogy ezeknek az előadóknak ne csak újabb alkotásaikat mutassa be, de beszélgetős műsorai által közelebbről is megismertesse velük a hallgatóságot, és fordítva. [2021.02.17.]