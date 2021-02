Radics Gigi: "Nagyon hálás vagyok" Bekerült az elődöntő Radics Gigi A Dal 2021-ben, Az énekesnő a következő körben már zenekarával lép fel. "Sikerült bejutni a DAL2021 középdöntőjébe, amiért nagyon hálás vagyok! És boldog is, mert a következő fordulóban már a zenekarommal állhatok színpadra, kiegészülve vonósokkal, akusztikus verzióban! Remélem velem lesztek akkor is! " - közölte az énekesnő vasárnap.



