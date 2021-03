Színes programokkal üdvözli a tavaszt a Budapesti Operettszínház Régi nagy kedvencek és nemrég bemutatott előadások is megtekinthetők lesznek a Budapesti Operettszínház márciusi online műsorában. A hónap első hétvégéjén Virágot Algernonnak musical lesz látható.A főszereplőnk Charlie Gordon (Kerényi Miklós Máté) egy harminckét éves, szellemileg visszamaradott fiú, aki részt vesz egy műtéten, minek köszönhetően megnő az intelligenciahányadosa. Ez a történet egyfajta recept a túlélésre, mese arról, hogy olyasmire is képesek vagyunk, amire nem is gondolnánk. Március 10-én és 12-én újra látható lesz a Tajtékos dalok - Boris Vian revü - új szereposztással! A párizsi hangulatot ezúttal Pálfalvy Attila, Kékkovács Mara, Széles Flóra és Cseh Dávid Péter repítik el az Ön otthonába. A négy színészre és kis-zenekarra komponált előadás Vian mozgalmas éveit, sorsának főbb fordulatait, nehezen érkező sikerét és a minden nehézségen felülkerekedő életörömet idézi meg regényeinek szereplői és a kortársak emlékei alapján.



Nemzeti ünnepünkre, március 15-ére egy ízig-vérig magyar daljátékkal készülünk, újra látható lesz a János vitéz - új szereposztással! Főbb szerepekben György-Rózsa Sándor, Lévai Enikő, Pete Ádám és Lukács Anita lépnek a virtuális színpadra.



"Az álom, mit nem láttam még, és győzni, hol nem győztek még" - Don Quijote erőt adó világnézetének lehet részese Ön is március 19-én! 2020 szeptemberében bemutatott legújabb musicalünk, a La Mancha lovagja - a nagy sikernek örvendő premier után most online színpadunkon is megtekinthető lesz!



Részletes műsor és jegyvásárlás



Budapesti Operettszínház [2021.03.04.] Megosztom: