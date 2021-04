Snétberger Program - Május 15-ig még lehet jelentkezni Két héttel, május 15-ig meghosszabbítja a jelentkezési határidőt tizenegyedik évfolyamára a Snétberger Zenei Tehetség Központ. Az idén jubileumát ünneplő program keretén belül hatvan hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású fiatal kezdheti meg tanulmányait júniusban a felsőörsi központban - közölte az intézmény szerdán az MTI-vel.

Jelenleg is zajlik az érdeklődők toborzása a Snétberger Program nyáron kezdődő ösztöndíjas kurzusára. Már számos online videó érkezett tehetséges, hangszeren játszó vagy énekes fiataloktól. A programra azok jelentkezését várják, akik már elmúltak 12 évesek, de még nem töltötték be a 22. évüket.



A jelentkezés folyamata nem változott: a kialakult járványhelyzet miatt a személyes meghallgatás helyett a fiatalok továbbra is bemutatkozó videóval pályázhatnak a www.meghallgatunk.hu oldalon. A kurzusra felvételt nyert diákoknak a képzés teljesen ingyenes. [2021.04.28.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu