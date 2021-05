Közölték mikor nyit a Játékszín Május 22-én újranyit a Játékszín, majd az első pótelőadásszéria után nyári vendégjáték-sorozatot kezdenek a színház művészei. Szeptember közepéig tizennégy helyszínen huszonhét előadást játszik a színház olyan művészek közreműködésével, mint Hernádi Judit, Szulák Andrea, Lévay Viktória, Lengyel Tamás, Nagy Sándor és Szerednyey Béla - olvasható a Játékszín MTI-hez eljuttatott közleményében.

Mint írják, a hosszan tartó zárlat időszakában a szabadtéri színpadok a szokottnál is nagyobb érdeklődést mutattak a Játékszín produkciói iránt, így az idén nyáron nagyszabású vendégjáték-sorozatot játszik a színház. A turné június 2-án a Városmajori Szabadtéri Színpadon indul, majd további tizenhárom helyszínre tíz előadást visznek el.



A zárlat feloldása után a Játékszín megkezdte a felújítópróbákat. A budai színpadon Charlie Chaplin Nagyvárosi fények című filmjének különleges, néma adaptációjával kezdenek. Az előadást Szente Vajk rendezte, Túri Lajos Péter koreografálta, a csavargót Nagy Sándor alakítja, partnerei: Csonka András, Gáspár Kata, Kolovratnik Krisztián, Túri Lajos Péter, valamint Zsurzs Kati. A június 2-i este tekinthető másodbemutatónak is, hiszen az előadók számára hatalmas feladatot jelentő produkciót az októberi bemutató után mindössze három alkalommal játszották.



A nyári szabadtéri repertoár tízféle produkciója között van egyebek mellett a Hatan pizsamában című darab Gálvölgyi János rendezésében, A szőke ciklon című Rejtő-mű, a Teljesen idegenek és az Életrevalók című filmadaptáció, valamint a Menopauza című musical is.



A Játékszín művészei az ország szinte minden tájára eljutnak, Sóskúttól Szarvason, Veresegyházán és Debrecenen át Tokajig bejárják a játszóhelyeket - emelik ki a közleményben, amely szerint a szeptember 15-én záruló sorozat állomásain mintegy 21 ezer 500 néző láthatja a Játékszín előadásait.



A színháztermi esték sorát május 22-én egy hatelőadásos széria nyitja a Menopauza című előadásból, Hernádi Judit, Szulák Andrea/Falusi Mariann, Náray Erika és Tóth Enikő szereplésével. A musical-sorozat az ősszel és télen elmaradt alkalmak pótlása lesz.



A hónap végén látható még a Dolgok, amikért érdemes élni, az Életrevalók, zárásként pedig a Kölcsönlakás. Az utóbbi produkcióban, Johanna szerepében Mikecz Estilla debütál.



Az új járványügyi rendelkezések értelmében a közönség védettségi igazolvány és személyazonosságot igazoló fényképes igazolvány felmutatásával vehet részt a Játékszín beltéri előadásain, emellett a maszk használata is kötelező.



A Teréz körúton május 5-én 13 órakor nyílik a jegypénztár. Az őszi-téli előadásokra megváltott jegyek érvényesek az adott dátumhoz rendelt pótelőadásra, az eredeti jeggyel várják a nézőket a színházba - áll a közleményben. MTI [2021.05.10.]