Zsámbéki Nyári Színház 2021 - Beavató esttel kezdenek Beavató esttel kezdődik június 6-án a Zsámbéki Nyári Színház idei évada Kelemen Barnabás hegedűművész és Vecsei H. Miklós színművész közreműködésével. A Zsámbéki Romtemplom ad otthont az idei első előadásnak, amelyben Arvo Part hegedűjátékai és gondolatai kelnek életre Kelemen Barnabás hegedűművész és Vecsei H. Miklós színművész előadásában - olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében.

Folytatódik a KedvesZsámbék! zenés irodalmi felolvasószínház-sorozat Seres Tamás rendezésében olyan művészekkel, mint Csákányi Eszter, Csuja Imre, Járai Márk, Bálint András, Udvaros Dorottya, Vecsei H. Miklós, Czutor Zoltán, Hajdu Steve, Hámori Gabi, Szakács Gergő, Kocsis Gergely, Fekete Ernő, Lovasi András, ifj. Csoóri Sándor, Beck Zoli, Máté Gábor, Gálffi László, Szilágyi Tibor, Ruidner Vivien, Rudolf Péter, Ónodi Eszter, Lackfi János, Szirtes Edina Mókus és Pásztor Anna.



A programok között szerepel Lackfi János Jóéjtpuszi című könyvének és előadásának bemutatója Szirtes Edina Mókussal és Vecsei H. Miklóssal. Dés László Dalok egy zongorával című estjén a zeneszerzői alkotás folyamatába pillanthatnak be a nézők, Csoóri Sándor életművéből mutat be koncertszínházi előadást Frimmel Jakab, Kiss Flóra, Mihalik Ábel, Novai Gábor és Vecsei H. Miklós, ifjabb Vidnyánszky Attila segítségével.



Befogad és kitaszít a világ címmel érkezik Mácsai Pál és Huzella Péter Villon-estje Zsámbékra, Berecz András ének- és mesemondó fiával, Berecz István táncossal Apja-fia című műsorával lép színpadra. Beck Zoli Gyereknek bátor című szerzői estjén látható, közös estet ad Lackfi Dorottya, Lackfi János és Sinha Róbert, júliusban A két pápa tekinthető meg Vecsei H. Miklós rendezésében a főszerepekben Lukács Sándorral és Jordán Tamással.



Kollár-Klemencz László Farkas Róbert hegedűművésszel, a Budapest Bár vezetőjével és Dargay Marcell zongoraművésszel, a Katona József Színház állandó zeneszerzőjével együtt készítette el Zabolátlan lovaim című produkcióját, ahol különleges hangulatvilágú köntösbe öltöztetnek emblematikus magyar és külföldi dalokat, köztük Kollár saját dalait is.



A Péterfy-Novák Éva Egyasszony című könyvéből készült monodráma Tenki Rékával a főszerepben látható Paczolay Béla rendezésében. Szarvas József a Pustol a hó, avagy könnyű neked, Szarvas Józsi című önálló estjét adja elő, két előadással lesz jelen Fabók Mancsi Bábszínháza, fellép a Platon Karataev, Payer Öcsire koncerttel emlékeznek.



A színpad idei ősbemutatóját augusztusban tartják Szent Imre élete címmel.

