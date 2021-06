Irigy Hónaljmirigy koncert 2021 - infok, helyszínek Irigy Hónaljmirigy koncert 2021 - infok, helyszínek Irigy Hónaljmirigy koncert 2021 JÚL 24. SZOMBAT, 17:00 Agárdi Popstrand 2021 IRIGY HÓNALJMIRIGY, VASTAG CSABA, ANIMAL CANNIBALS - jegyek itt Mirigy30 Nagykoncert - Groupama Aréna

2022. június 11., szombat, 20:15



2022. június 11-én szombaton felejthetetlen nagykoncertet ad hazánk egyik legsikeresebb könnyűzenei formációja, az Irigy Hónaljmirigy.



Mirigyek a 30. születésnapjukat ezúttal rendhagyó módon a Groupama Arénában tartják majd, ezzel az első hazai előadók, akik Robbie Williams és a Depeche Mode után színpadra lépnek az Üllői úti stadionban.‍



Az új helyszín az eddigieknél is látványosabb műsort és különlegesebb, extravagánsabb színpadi látványvilágot ígér.



A legújabb dalok mellett természetesen felcsendülnek majd a legnagyobb slágerek is, a sok nevetés, a jó hangulat pedig a fiúktól megszokott módon, garantált.



Ne maradjatok le róla, bulizzunk együtt 2022. június 11-én! Jegyinformáció

