A Kecskemét Táncegyüttes is részt vesz a VI. World Folkloriadán A Kecskemét Táncegyüttes képviseli Magyarországot a VI. World Folkloriada népművészeti világtalálkozón, amelyet az oroszországi Baskíriában rendeznek meg július 3. és 10. között, 37 ország 200 nemzetisége mintegy 1500 képviselőjének részvételével. A World Folkloriadát a Nemzetközi Folklórfesztiválok Szövetsége (International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts) rendezi meg négyévenként más-más országban. Oroszország az első alkalommal ad otthont a világtalálkozónak, melyet korábban Hollandiában, Japánban, Magyarországon, Dél-Korában és Mexikóban tartottak meg - közölte az MTI-vel pénteken az Orosz Kulturális Központ. A World Folkloriada programjában népzenei és néptáncbemutatók, nemzetközi kiállítások és konferenciák szerepelnek. A fesztiválra várják mások mellett az Oroszország népművésze címmel kitüntetett Nagyezsda Babkina énekesnőt; az Oroszországot a 2021-es Eurovíziós Dalfesztiválon képviselő tádzsik-orosz énekesnőt, Manyizsát, valamint Emir Kusturica szerb filmrendezőt és zenészt.



Az idei World Folkloriadán egy világrekord-kísérletre is sor kerül: vasárnap Baskíria fővárosában, Ufában több mint kétszáz nemzetiség képviselői járják majd el közösen a világ legnagyobb körtáncát.



A Kecskemét Táncegyüttes egy meglepetéssel is készül a baskír közönség számára: Ufában eléneklik a Karabay című népdalt is, amellyel a hagyományok szerint a fiatal baskír legények szokták táncba hívni a félénk leányokat - áll a közleményben. MTI [2021.07.04.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu