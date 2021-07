Képgalériák • Rock the Planet Rock the Planet - Zenészek a bolygóvédelemért Hiánypótló kezdeményezés indult Magyarországon: zenészek, zeneipari dolgozók fognak össze a bolygóvédelemért, a környezettudatos mindennapokért. Végtelenített minikampány-sorozat



A Rock the Planet egy végtelenített minikampány-sorozat, aminek a célja felhívni az emberek figyelmét az égető környezetvédelmi problémákra. A projekt lényege kézzelfoghatóbbá, hétköznapibbá, barátibbá tenni a környezetvédelmet, és hangsúlyozni a tudatosság és a fenntarthatóság fontosságát. Tehetünk a környezet és az élővilág pusztulása ellen!

A környezetvédelem menő!

A bolygóvédelem, a környezettudatosság könnyen a mindennapjainkba illeszthető! Miért jó ez nekünk, kik vagyunk mi? A zeneiparban dolgozó fiatalok vagyunk, zenészek, újságírók, sajtósok, fesztiválszervezők, akiknek fontos a bolygóvédelem és a környezettudatosság, mert fontos a jövőnk. A cél érdekében a lehető legkülönfélébb és legkreatívabb módokon leszünk jelen az online és offline térben, elindítva ezzel egy teljesen újfajta, interaktív társadalmi kommunikációt a környezetvédelem témájában. 2021. július 3. színrelépés Az, hogy miképpen debütál a kezdeményezés, sokáig kérdéses volt, míg végül rájöttünk, hogy semmi sem kézenfekvőbb annál, hogy a legelső „gerilla akciónk”, az ország legzöldebb kisfesztiváljával karöltve történjen meg: július 3-án szombaton az Alpárfesztnek idéntől helyt adó Lakiteleken, a Holt-Tisza partján gyűjtöttük össze az évek óta „láthatatlanul” gyűlő csikkeket, hulladékot, lomot a fesztivál csapatával, közönségével, és zenészeivel. Azonban itt nincs megállás, hamarosan újabb és újabb pop up akciókkal jelentkezünk, úgy virtuálisan, ahogy a való életben is.



Fotó: Bakó Misi



