Évadot zárt a Budapesti Operettszínház „Roppant nehéz körülmények között zajlott az elmúlt időszak, ennek ellenére mégis sikerült három + 1 bemutatót tartanunk az elmúlt évadban.” – kezdte értékelő összefoglalóját Kiss-B. Atilla, a Budapesti Operettszínház főigazgatója, a társulat évadzáró ülésén, miután a színház egy perces néma csenddel adózott ez elmúlt év során elveszített munkatársai emlékének. „Szeptember 11.-én mutattuk be a La Mancha lovagját, amellyel egy igen értékes, nagyszerű produkciót sikerül megvalósítanunk, majd október 23.-án, 24.-én a Magyar Operett napjára született meg a meseszép Marica grófnő. A június 25-és és 26-án nagy sikerrel bemutatott Hegedűs a háztetőn musical-lel újabb gyöngyszemmel lett ékesebb az Operettszínház repertoárja.” - folytatta a teátrum főigazgatója, aki beszámolt a Magyar Operett Napja alkalmából odaítélt elismerésekről, kitűntetésekről is: Bársony Rózsi emlékgyűrűt kapott Széles Flóra, a Marsallbot vándordíj ez évi birtokosa Kiss Diána, az Évad Musicalszínésze Nádasi Veronika, az Évad Operettszínésze Erdős Attila lett. A Musica Hungarica Életműdíját Kalocsai Zsuzsa, a Musica Hungarica Nagydíját Hegedűs Zsóka kapta. Szintén ezen a napon az Operettszínház oklevéllel köszönte meg Foczmann Istvánnak az 55 éves munkásságát, intézményi lojalitását. Kiss-B. Atilla elmondta, az elmúlt évadban a tervezett jegybevétel töredékét sikerült mindössze megvalósítani. A fizetések, beleértve a társulat-törzsgárda program szerinti bérkiegészítéseket, megmaradtak, nem követték le a bevétel kiesést, sőt a szabadúszó művészek számára is sikerült egy kiszámítható rendszeres alapellátmányt nyújtani. A mozgó béreket is jelentős mértékben biztosította a színház a streamelt előadások megvalósítása jogán. 16 előadásból mintegy 26 felvétel készült magas minőségben. A főigazgató beszédében méltatta a Karácsonyi csillagok produkciót, hasonlóképpen az óévbúcsúztató, újévköszöntő gálát. A Pesti Vígadóban rögzített Salute to Vienna e Budapest című gála körbejárta az északamerikai kontinenst, több tucatnyi kanadai és egyesült államokbeli koncertterem választotta újévi programjául a gálát, olyan neves helyszínek is, mint a new-yorki Lincoln center, vagy a torontói Roy Thomson hall. Versenyképes balett produkcióval gazdagodott a repertoár a májusban streamelt Korhatár nélkül című balettest bemutatója által. Az elmúlt évadban a színház a Kraatsfilm alkotócsoporttal együtt pályázaton nyert támogatást a Nemzeti Film Intézettől a Szétszakítottak tv-film adaptációjának az elkészítésére. A hangfelvételek elkészültek, a forgatás az ősz folyamán valósul meg. Több állami és szakmai kitűntetéssel ismerték el az Operettszínház művészeinek és munkatársainak tevékenységét a 2020/21-es évadban: Magyarország Érdemes Művésze lett Csere László és Vincze Balázs, a Budapesti Operettszínház művészeti vezetője, aki a 2020-as évad alkotója díjat is megkapta. Jásza Mari-díjas lett Homonnay Zsolt, Herczeg Ferenc-díjban részesült Orbán János Dénes, Harangozó Gyula-díjat kapott ifj. Zsuráfszky Zoltán és Zachár Lóránd, Liszt Ferenc-díjjal tűntették ki Dénes Istvánt, aki a János Vitéz hangszerelését adaptálta az Operettszínház adottságaihoz, Erkel Ferenc-díjban részesült Szirtes Edina Mókus, Kaszás Attila-díjjal ismerte el a magyar színészi szakma Földes Tamást. A Budapesti Operettszínház Örökös Tagja lett Kapeller Anasztázia, Rónay Pál és Sárdy Mihály. „Mind a műfajnak, mind az intézményünknek nagy büszkesége-folytatta-, hogy 2021-ben a díj történetében először választottak maguk mellé a zenés színház világából tagot a Nemzet Színészei Lehoczky Zsuzsa személyében”. – emelte ki a főigazgató Kiss-B. Atilla bejelentette, hogy először indít osztályt a Színház és Filmművészeti Egyetemen a Budapesti Operettszínház. Az elmúlt két hétben több, mint 130 jelentkezőből választottak ki 17 tehetséges, ígéretes fiatalt a szeptemberben induló operett-musical osztályba. Az osztály oktató csapata szinte száz százalékban az Operettszínház művészeiből áll. Dr. Gulyás Richárd ügyvezető igazgató beszédében kiemelte, hogy a Színház vezetősége a társulat tagjainak folyamatos munkát és jövedelmet biztosított járványhelyzet okozta lezárások idején. „A stream előadásaink által nem csupán munkalehetőséget biztosítottunk, hanem a nemzetközi élvonalhoz tartozó előadásokat örökítettünk meg az utókornak. Ezzel mintegy azt is üzentük mindenkinek, hogy mi nem adjuk fel! A színház teljes társulata és egyénenként a munkatársak tették a dolgukat, munkaképességüket, mentális és fizikai egészségüket megóvva vagy helyrehozva szolgálták a művészetet. A legnehezebb időszakban is lelki és szellemi felüdülést vagy vigaszt nyújtottak a társadalom széles tömegeinek az online térben.” Elmondta, hogy a Budapesti Operettszínház internetes előadásait sok tízezer néző látta Magyarországon kívül 52 országból, köztük Japánból, Madagaszkárról, Peruból, Argentínából, az Egyesült Arab Emírségekből, Ausztráliából, Új-Zélandról, Csádból, Malawiból, Kínából, Szingapúrból, Malajziából, Indonéziából, Dél-Koreából, Makaóból, vagy a Marshall-szigetekről és Zöld-foki Köztársaságból. Somfai Péter a teátrum műszaki igazgatója kiemelte, hogy a járványhelyzet okozta leállások ideje alatt komoly műszaki fejlesztések zajlottak a világítás-, a színpadgépészet-, a hang-, és a színpadi monitortechnika terén, illetve sor került az olyan munkálatokra is, mint a festés, javítás raktárrendezés, valamint technikai fejlesztés és leltározás is zajlott. Végezetül Vincze Balázs művészeti vezető Babits Mihály Húsvét előtt című költeményét idézte, majd hangsúlyozta: „A média áramlása, az információk, amiket kapunk, látjuk és tapasztaljuk, hogy milyen szinten befolyásolja a környezetünket, hozzátartozóinkban, barátainkban, de legrosszabb esetben magunkban is felerősödik a kétség, félelem és tehetetlenség érzése. Ez természetes, de nem szabad az irányítást elveszíteni magunk és a környezetünk felett, amihez egy gondolatot fűznék: Nem szabad félni! Ez a mondat, az, ami hozza magával az összes pozitív gondolatot, ami kell ahhoz, hogy a tudatunk felett rendelkezhessünk.”



Budapesti Operettszínház

Fotó: Budapesti Operettszínház / Art&Lens Photography [2021.07.14.]