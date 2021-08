STRAND Kávéház programjai a 10 NAP STRAND fesztiválon Kevesebb mint két hét múlva, augusztus 18-án indul a 10 Nap Strand fesztivál, ahol hazai és nemzetközi nagy nevek mellett napközbeni programok is várják a látogatókat. Az idei fesztiválon az esti programok mellett a napközbeni STRAND Kávéház idén is izgalmas beszélgetések helyszíne lesz, ahol a fesztiválforgatagból és a strand nyüzsgéséből kiszakadva egy kicsit mélyebb témákban is elmerülhetnek a látogatók. Többek között ott lesz a világ leghíresebb magyar mémje, a STRAND arca, Hide the Pain Harold, aki kalandos élete különleges történeteit osztja meg velünk. Érkezik a fesztiválrajongó Dr. Zacher Gábor, aki a járványról, oltásról, függőségekről beszélget, és Dr Hevesi Kriszta szexuálpszichológus, aki a kényes témákat is játsszi könnyedséggel feszegeti. Továbbá ott lesz majd a Pamkutya vloggerduó, Bánki Beni slammer-költő, a TRIO! Podcast három alapítója, Turai Barna, a Síkidegvagyok létrehozója, a Munch életmentők, és Armando Munadarain séf, aki Spanyolország után Magyarországot választotta otthonának. A művészeteknek is teret ad a STRAND Kávéház: Török Ferenc filmrendezővel a Szezon című filmjének kulisszatitkairól, a Poket kommunikációs igazgatójával, Horváth Pannálva, valamint Lábas Viki nagykövettel az olvasás szépségéről lesz beszélgetés, Weiler Péterrel és Rieder Gábor kortás művészekkel olyan aktuális témákat boncolgatnak majd, mint az NFT-k, vagy a műtárgypiacok, Demeter Szilárddal, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójával pedig a könnyűzenei támogatások lehetőségeit tárják fel. A STRAND kávéház beszélgetései a kora délutáni órákban kezdődnek, a részletes programot strandfesztival.com oldalon és az esemény leírásában találhatók. [2021.08.07.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu