Szabó SImon: "Áramütésként ért a hír...." A Moszkva Tér rosszfiúja, a Pesti balhé indiánja, ezúttal több nem mindennapi szakmában remekelt: Szabó Simont a Daniella Villamosság olyan kihívások elé állította, amelyek eddig a színművész nem ismert oldalát is felszínre hozták. Az újszerű helyzetben a kétszeres Magyar Brands díjas hazai nagyvállalat - a népszerű színésszel karöltve - nem csak egyedülálló, hanem nagyon szerethető módon dolgozta fel a villamosság férfias világát. A közel 30 éve működő, családi tulajdonban lévő piacvezető vállalkozás filozófiájának egyik alapköve az innováció. Az egyedi megoldásokban élen járó nagyvállalat legutóbb egy közel 2 milliárd forintos beruházás keretében hozott létre robotizált raktárat, amely a hazai villamossági piac legfejlettebb és leginnovatívabb logisztikai központjának mondható. Igaz ez az új, Szabó Simon közreműködésével megalkotott koncepciójukra is, hiszen eddig ilyen jellegű együttműködésre nem volt példa a magyar villamossági piacon. Aki már volt részese egy lakásfelújításnak tudja, hogy mennyi időt és energiát emészt fel a megfelelő szakemberek megtalálása, szakmai oldalon a megrendelők igényeinek maradéktalan kielégítése és a termékek kiválasztása. A kisfilmek ezeket a helyzeteket dolgozzák fel, görbe tükröt mutatva a világnak, mindezt rengeteg humorral fűszerezve. „A kisfilmek célja, hogy a sokszor megfoghatatlan villamossági piacot kicsit közelebb hozzuk a lakossághoz. A szituációkban olyan valós és tipikus karaktereket próbáltunk megjeleníteni, amelyek biztosan mindenkit emlékeztetnek valamelyik ismerősükre. 18 szerepre castingoltunk, mindegyikben Simon bizonyult a legjobbnak, így nem volt kérdés, ki fogja eljátszani ezeket” – mondta Nagy Tamás, a Daniella Kft. Marketing és kommunikációs vezetője. A fuxos, a papucs és a sóher Igazi karakterdömping jellemzi a kisfilmeket, amelyekben eddig nem látott szerepekben tűnik fel Szabó Simon. Az ezerarcú színész kaméleonként alakul át egyik karakterből a másikba, hol göndör fekete parókában, hol pedig kék kezeslábasban remekel. A sziporkázó színészi játék mellett eláruljuk, hogy a forgatáson cipők is repkedtek, a hangulat pedig olyan magaslatokba szökött, hogy a biztosítékot is többször lecsapta. „Áramütésként ért a hír, hogy minden karakterre engem választottak. A forgatás jó hangulatban telt, a nem mindennapi szereposztás még számomra is sok kihívást tartogatott. Nagyon inspirálónak gondolom a Daniella történetét, hiszen az, hogy egy 4 fős családi vállalkozás mára Magyarország villamossági piacának vezető nagykereskedőjévé vált, hatalmas dolog” – emeli ki Szabó Simon, FIPRESCI díjas rendező és színész. A kisfilmek várhatóan augusztustól debütálnak, amelyek első körben a Daniella Villamosság saját felületein és weboldalán (www.daniella.hu) lesznek láthatóak. Addig is annyit már elárulhatunk, hogy minden epizódot nehéz lesz mosoly nélkül végignézni, legyen a néző a villamossági szakma képviselője, vagy akár laikus. [2021.08.07.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu